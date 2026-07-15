ANTAD registra su mayor retroceso desde 2014 en ventas en México

La ANTAD atribuyó este comportamiento a un efecto calendario (un domingo menos en comparación con junio de 2025) y al desarrollo del Mundial de Futbol 2026, factores que modificaron temporalmente los hábitos de consumo y redujeron la afluencia en los establecimientos físicos.

Las ventas de los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ( ANTAD ) registraron una caída nominal del 1.6% durante junio de 2026. Excluyendo las afectaciones por la pandemia de 2020, este resultado representa el mayor retroceso para un mismo mes desde 2014, periodo en el que las ventas habían descendido un 0.2%.

Este indicador rompe con una racha positiva, marcando la primera caída a tiendas iguales en 15 meses.

A pesar del decremento a tiendas iguales (sucursales con más de un año de operación), las ventas a tiendas totales (que incluyen a todas las sucursales de una cadena) registraron un ligero incremento del 0.6% frente a junio del año anterior. En términos monetarios, las cadenas afiliadas reportaron ingresos por 138 mil 400 millones de pesos durante junio de 2026.

CADENAS MÁS AFECTADAS

El impacto del periodo no fue igual para las tiendas departamentales que son parte de la ANTAD, ya que el segmento que incluye a cadenas como El Palacio de Hierro, Sears, Liverpool, Coppel, Sanborns y Suburbia reportó la contracción más severa del mes, con una caída del 3.7% a tiendas iguales y una disminución del 2.6% a tiendas totales.

En contraste, los supermercados y tiendas especializadas mostraron una mayor resiliencia dentro del indicador global, que cerraron con un crecimiento de 3.1% a tiendas iguales y de 6.6% a tiendas totales.