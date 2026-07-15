ANTAD registra su mayor retroceso desde 2014 en ventas en México

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    ANTAD registra su mayor retroceso desde 2014 en ventas en México
    La ANTAD atribuyó este comportamiento a un efecto calendario y al desarrollo del Mundial de Futbol 2026. VANGUARDIA

El segmento de tiendas departamentales reportaron las caídas más bajas en el sexto mes de 2026, precisó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

Las ventas de los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron una caída nominal del 1.6% durante junio de 2026. Excluyendo las afectaciones por la pandemia de 2020, este resultado representa el mayor retroceso para un mismo mes desde 2014, periodo en el que las ventas habían descendido un 0.2%.

La ANTAD atribuyó este comportamiento a un efecto calendario (un domingo menos en comparación con junio de 2025) y al desarrollo del Mundial de Futbol 2026, factores que modificaron temporalmente los hábitos de consumo y redujeron la afluencia en los establecimientos físicos.

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Este indicador rompe con una racha positiva, marcando la primera caída a tiendas iguales en 15 meses.

A pesar del decremento a tiendas iguales (sucursales con más de un año de operación), las ventas a tiendas totales (que incluyen a todas las sucursales de una cadena) registraron un ligero incremento del 0.6% frente a junio del año anterior. En términos monetarios, las cadenas afiliadas reportaron ingresos por 138 mil 400 millones de pesos durante junio de 2026.

CADENAS MÁS AFECTADAS

El impacto del periodo no fue igual para las tiendas departamentales que son parte de la ANTAD, ya que el segmento que incluye a cadenas como El Palacio de Hierro, Sears, Liverpool, Coppel, Sanborns y Suburbia reportó la contracción más severa del mes, con una caída del 3.7% a tiendas iguales y una disminución del 2.6% a tiendas totales.

En contraste, los supermercados y tiendas especializadas mostraron una mayor resiliencia dentro del indicador global, que cerraron con un crecimiento de 3.1% a tiendas iguales y de 6.6% a tiendas totales.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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