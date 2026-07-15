México: Canasta alimentaria bajó 44 pesos en junio pero sigue con incrementos a tasa anual

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    México: Canasta alimentaria bajó 44 pesos en junio pero sigue con incrementos a tasa anual
    “El objetivo de las Líneas de Pobreza (LP) es ofrecer un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria”. VANGUARDIA

Esta es la segunda baja en 2026 en términos mensuales, sin embargo las alzas anuales consecutivas siguen por encima de los valores del INPC del año en cuestión

La canasta alimentaria en el sector urbano bajó 44 pesos en junio de 2026, al pasar de 2 mil 597.37 pesos mexicanos en mayo a 2 mil 553.37 en el sexto mes del año, según los datos más recientes de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos anuales, los aumentos en precios de la canasta alimentaria se mantuvieron por sexta ocasión por encima de los valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que la canasta alimentaria se incrementó 4.6% en el ámbito urbano y el INPC anual fue de 3.4%.

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Los precios del jitomate, chile y de huevo de gallina blanco y rojo fueron los de mayor impacto en la variación en el ámbito urbano, precisó Inegi para el mes de junio de 2026.

Cabe recordar que el objetivo del estudio de las Líneas de Pobreza por parte del Inegi es “ofrecer un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria”.

CANASTA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA BAJA MÁS DE 40 PESOS

La “canasta alimentaria y no alimentaria” del ámbito urbano creció 3.9% en junio de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, en precios bajó 41.74 pesos, al pasar de 4 mil 929.96 pesos mexicanos en el quinto mes de 2026 a 4 mil 888.22 pesos a mitad del año en cuestión.

Según el Inegi, el top 3 de los productos que mayores aumentos presentaron fueron la canasta alimentaria en general (+4.6%), el transporte público (+7.5%) y la “educación, cultura y recreación” (+5.8%) los que más impactaron en la canasta alimentaria y no alimentaria (o Líneas de Pobreza por Ingresos).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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