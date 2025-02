Ante falta de circulante, ocupación hotelera no ha repuntado en Ramos Arizpe

Ocupación no alcanza ni al 30%, situación que aseguró se presentó en enero y está repitiendo durante el mes de febrero

En los hoteles de Ramos Arizpe se encuentra muy baja la ocupación hotelera señaló Mario Aguirre, quien añadió que les está pegando muy fuerte la incertidumbre por el tema de los aranceles.

El vicepresidente en la Región Sureste de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, indicó que en Ramos Arizpe los hoteles no llegan ni al 30% de ocupación, situación que se presentó en enero y está repitiendo durante el mes de febrero.

“Es una realidad, hay demasiada incertidumbre, no están llegando empresas”, indicó.

Agregó que lo óptimo para los hoteles es ubicarse en un 40 a 45%, sin embargo, añadió que toda esta incertidumbre los ha golpeado mucho, no solo al sector hotelero, sino también al resto de los negocios, toda vez que no hay circulante de dinero porque no hay horas extras en las plantas que genera que el trabajador tenga más dinero.

Aunque en diciembre con el paro en la Planta de Ensamble de General Motors se esperaba la llegada de trabajadores foráneos para realizar labores de mantenimiento no llegó el número que se esperaba y aunque en la armadora siguen con sus construcciones, éstas se realizan más con personal local.

Finalmente comentó que en Ramos Arizpe se cuenta con 11 hoteles con cerca de 550 habitaciones.