Apostará Mazda más por México, pero ‘hasta el 2024’

La relevancia de México en la industria automotriz es clave, sobre todo por ser el trampolín para la expansión de la venta de vehículos en Norteamérica. Eso lo sabe Masahiro Moro, nuevo CEO de Mazda a escala mundial, y por ello reafirma su apuesta por el país, aunque aclara que esperarán a la definición de las elecciones del 2024.

Con apenas dos meses al frente de la armadora, Moro platica sobre sus planes a corto y mediano plazos. “Esperamos un fuerte crecimiento en el mercado de América del Norte, que consiste en México, EU y Canadá. Por eso nuestro plan en la fábrica de Salamanca, Guanajuato, es importante para nosotros. Continuaremos exportando automóviles y sirviendo al mercado local de México.

“Tenemos una capacidad de fabricar 200 mil unidades al año, capacidad que todavía no la hemos utilizado en los últimos dos o tres años, mucho por la escasez de semiconductores por la pandemia. El nivel de utilización es de 130 mil a 150 mil autos. Entonces tenemos la capacidad de construir más.

“Para mí, la gran prioridad este año y el próximo es mantener un nivel superior en fabricación y ventas, para que podamos servir a las personas. Una vez despejado quien será el Presidente de México en 2024, pondremos otras metas muy importantes. Diferentes acciones sobre la participación en el mercado local”, detalla Moro, quien agrega que van en el futuro por los eléctricos y los autos con uso de hidrógeno.

Sabe que desde hace dos años todo ha cambiado. Los planes son otros, pues nadie esperaba una pandemia que transformara el mundo en temas de condiciones, cadenas de logística e incluso solicitudes de los clientes.

“Las cosas siguen cambiando. Lo más importante es cómo puedes adaptarte a esos cambios para enfocarte rápidamente en un plan. Nosotros no lo esperábamos.

“No esperábamos que hubiera escasez de chips y desafíos en la cadena de suministro de otras piezas. Así que tuvimos que cambiar nuestro plan de juego de acuerdo con ese tipo de circunstancias, pero a mediano y largo plazo sigo creyendo que podemos hacer crecer nuestro negocio en México, debido al valor de la marca y la atención al cliente, lo más importante es involucrar a la gente”, expresa.

COMPETENCIA CHINA

Sobre cómo competir contra la llegada masiva de marcas chinas al mundo, pero sobre todo a México, el CEO de Mazda explica que las promesas siempre se cumplen para ofrecer los valores japoneses. “Este valor no se puede copiar tan fácilmente. Además de eso, en México en particular, nuestro equipo se enfoca en brindar una excelente experiencia al cliente, para que no se trate sólo de los productos.

“Prometemos a los clientes a lo largo de toda la cadena de valor que la diferenciación de nuestra marca en el mercado es muy personal. En países como México, la conexión con el servicio es muy importante. Pensar en tu felicidad es mi felicidad”, apunta Moro.

Con información de Excélsior