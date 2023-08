Interesante, competencia en México con autos chinos: Mitsubishi

”Se va a poner interesante”, expresó Ah-Kin Vázquez, presidente y CEO de Mitsbushi Motors de México, al referirse a la entrada de marcas chinas de autos al mercado mexicano.

“Lo vemos como algo bueno, nos hace superarnos día con día. Nosotros tenemos una gran reputación, tenemos más de 100 años vendiendo vehículos con tecnología que pocas marcas pueden tener.

“La competencia la vemos agresiva porque están entrando muy rápido, pero estamos convencidos de lo que sabemos hacer y, mientras atendamos bien a los clientes y tengan una buena experiencia de compra, vamos a seguir adelante”, señaló.

Vázquez destacó que la compañía tiene como meta la comercialización de 25 mil unidades en el año fiscal japonés, que va de abril de 2023 a marzo de 2024, y a la fecha se han colocado 22 mil 500 unidades gracias a que se consiguió producto adicional en países como Tailandia e Indonesia.

La pick up L200 se importa de Tailandia y es el modelo más vendido de Mitsubishi en México, seguido del Mirage G4 y Montero Sport.

De Indonesia se importa la Xpander en dos versiones, mientras que de Japón se trae la Outlander PHEV, una camioneta híbrida eléctrica conectable.

“El mercado trae un empuje fuerte, todos los meses hay crecimiento. Nosotros cada vez vendemos más vehículos y es inexplicable cómo con inflación alta y tasas de interés altas se siguen vendiendo”, opinó Vázquez, quien recientemente asumió el liderazgo de Mitsubishi en México.

“Yo creo que es un tema sicológico, de que en la pandemia no se podía comprar porque había restricciones y no había vehículos, y ahorita que se puede, lo hacen”, abundó.

En un mercado altamente competido, la automotriz Mitsubishi está impulsando sus ventas de camionetas en el segmento de flotillas para empresas y Gobierno.

De enero a julio, la compañía vendió 11 mil 188 unidades, es decir 6.3% más que en el mismo periodo del año anterior, y cada mes 30% de sus ventas corresponden a flotillas.

La pick up L200 es muy demandada por compañías mineras, tequileras, de la construcción, empresas de renta diaria de vehículos o arrendadoras para el Gobierno.

“Cualquiera que requiera un vehículo de trabajo, nos busca por durabilidad, producto, precio y desempeño. De las ventas mensuales, de flotas es 30%, la mayor parte de L200, así como algunos Mirage G4 y Xpander”, comentó.

RETO A LA VISTA

Vázquez agregó que la industria automotriz aún no ha superado a 100% la problemática que generó la pandemia de Covid-19, pues persisten los retos en la cadena logística.

El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, está saturado y no hay espacio para desembarcar buques y sacar los autos del puerto, señaló.

“Si una madrina antes entraba y salía del puerto en tres horas, ahora se tarda cuatro, y a lo mejor ya no sale, se tarda un día. Y, si iba a recoger otros coches, entonces ya no llegó. Es una cadena de problemas”, explicó.

Ante esto, Mitsubishi está por abrir una oficina en Lázaro Cárdenas para negociar con las autoridades para que permitan el desembarque de sus buques y puedan retirar sus vehículos más rápidamente.

“Al puerto le caben 16 mil 500 unidades, y nosotros traemos mil o dos mil por buque. No arreglamos el problema, pero no les estorbamos y entregamos a los distribuidores y clientes en poco tiempo, una semana o dos, máximo, y ya no en meses”, indicó.

Con información de El Universal