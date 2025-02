Asegura BBVA que será limitado el impacto por aranceles al acero y aluminio impuestos por EU

CDMX.- El impacto de los aranceles anunciados por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las exportaciones mexicanas de acero y aluminio será limitado, según un análisis del grupo financiero BBVA.

De acuerdo con la firma financiera, los productos que recibirán el impuesto representan apenas 1% del total de las exportaciones de México y el 0.26% del PIB, lo que reduce la magnitud de las repercusiones económicas.

En ese sentido, resaltó que, al aplicarse de manera generalizada, no se espera que afecte la competitividad relativa de México frente a otros países.

El análisis de BBVA recuerda que, en 2019, cuando se implementaron aranceles similares, las exportaciones mexicanas de acero y aluminio cayeron menos del 10%, evidenciando un impacto negativo pero moderado.

Así, la entidad financiera prevé un escenario similar para 2024, en el que, aunque las exportaciones podrían disminuir, la afectación sería acotada.

Se espera que las nuevas tarifas entren en vigor el próximo 12 de marzo, aunque BBVA considera posible que se negocien modificaciones antes de esa fecha. Esto podría resultar en una menor magnitud de los aranceles o en la exclusión de algunos países.

“El argumento en que se basa la medida se centra en el déficit comercial de EU en este sector, así como el crecimiento de la capacidad instalada en otros países. En el caso de México está justificación no aplica, ya que el balance es superavitario a favor de EU”, dijo BBVA.

A pesar de ello, resaltó, persisten preocupaciones en Estados Unidos, originadas durante la administración de Joe Biden, sobre el posible origen chino de parte del acero exportado por México.

Recordó que, desde julio de 2018, bajo la Sección 232, México y Canadá han estado sujetos a regulaciones que exigen declarar ante el US Custom and Border Protection que el acero fue fundido y vertido en Norteamérica para evitar aranceles del 25%, y que el aluminio no proviene de China, Rusia, Bielorrusia o Irán, evitando así un arancel del 10 por ciento.

En 2024, los principales proveedores de acero y aluminio a Estados Unidos fueron Canadá, México, Corea del Sur, Brasil y China, que representaron el 58.7% del total importado. Los estados más afectados por estas importaciones son Texas, Illinois, California y Michigan, con una participación del 42% en el mismo año.

“El principal efecto se verá en la industria estadounidense en términos de aumento de precios, aunque no sería significativo. Estudios que analizan la primera ronda de aranceles en 2018 revelan que repercutió en 75 mil trabajos perdidos, mientras que las empresas más expuestas vieron sus exportaciones caer en 0.11% por cada punto adicional en los aranceles. Los aranceles también derivaron en aumentos de precio del acero y el aluminio en 2.4 % y un 1.6% respectivamente”, dijo.