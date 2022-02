El ex director del Distrito Noreste de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Oscar Dávila Cepeda, señaló que son ya 4 aseguradoras las que en los nuevos contratos han restringido su cobertura a los no vacunados o les aplican cuestionarios especiales sobre COVID-19, dependiendo de eso los aceptan o no, aunque también excluyen la enfermedad.