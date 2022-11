La tasa de interés del Banco de México (Banxico) alcanzó un nuevo récord al cumplirse el aumento de 75 puntos base esperado por el mercado, con lo que llegó a 10 por ciento.

Por primera vez desde junio, la decisión de la Junta de Gobierno no fue unánime: la gobernadora Victoria Rodríguez y las subgobernadoras Galia Borja, Irene Espinosa y Jonathan Heath votaron por el alza de 75 puntos, mientras que Gerardo Esquivel, por un aumento de 50 puntos.

El Banco Central reconoció que las presiones sobre los precios de productos primarios y las cadenas de producción han dado señales de ceder, aunque “la inflación global se mantiene elevada y persisten riesgos al alza”.

La institución ‘abrió la puerta’ a nuevas subidas a la tasa, aunque subrayó que “valorará la magnitud de los ajustes al alza de sus próximas reuniones de acuerdo con las circunstancias prevalecientes”.

Este es el incremento número 12 en el ciclo alcista del Banxico que inició en junio de 2021. Además es la cuarta vez consecutiva que la institución ‘copia’ el movimiento de la Reserva Federal de aumentar su tasa en 75 puntos base.

El Banxico hizo modificaciones a sus expectativas inflacionarias y prevé que el índice cierre 2022 en 8.5 por ciento, comparado con el pronóstico previo de 8.6 por ciento.

De acuerdo con los cálculos, será hasta el primer trimestre de 2024 cuando la inflación regrese al rango objetivo de la institución (3 por ciento +/- un punto porcentual).

La tasa de interés de la institución arrancó este año en 5.5 por ciento, y desde entonces ha subido 450 puntos base hasta llegar a su nuevo máximo histórico.

El referencial puede concluir este año con una marca más alta pues la Junta de Gobierno volverá a reunirse en diciembre.

‘Relajación’, hasta diciembre

Ante la sensación de que la inflación alcanzó su pico y comenzó a desacelerar en octubre pasado, Citibanamex prevé que la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) comenzará –luego de la decisión de este jueves– a relajar los incrementos de su tasa de referencia, con alzas que estarán por debajo de los 0.75 puntos porcentuales.

En conferencia remota, Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, pronosticó que el banco central se desanclará de la Reserva Federal de Estados Unidos, con un incremento de 0.5 puntos en diciembre, para posteriormente hacer ajustes de sólo 0.25 puntos porcentuales.

Ante los señalamientos de algunos especialistas de que el BdeM debe incrementar su tasa en un punto porcentual este jueves para atacar de manera más eficiente la inflación, De la Garza enfatizó que esa medida no sería la apropiada.

“Quien aboga por un punto no entiende al Banco de México. No sólo la junta actual, sino toda la vida el instituto ha operado de forma gradual, con cautela. En una coyuntura como la actual lo que debe hacer un banco central es que sus decisiones no causen sorpresa, que haya un razonamiento económico para que no haya desajustes y volatilidad.”

Ajustes de 0.25% en 2023

Este jueves el banco central incrementó su tasa de referencia (que es el costo al que se financian empresas y familias) en 0.75 puntos porcentuales para situarla en 10 por ciento, su nivel más alto desde que en 2008 adoptó la estrategia de política monetaria basada en objetivos de inflación.

De la Garza destacó que en diciembre el BdeM podría optar por un alza a su tasa de 0.5 puntos, para posteriormente, en febrero, una de 0.25 puntos para alcanzar la cima. A partir de entonces, pronosticó, vendrían cuatro bajas para terminar 2023 en 9.75 por ciento.

Por su parte, Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, coincidió en que a pesar de que la inflación general anual disminuyó en octubre, continuamos esperando que el Banco de México “aumente en 0.75 puntos porcentuales su tasa de referencia en su reunión de este jueves, y en 0.5 puntos en diciembre, colocando la tasa de referencia en 10.5 por ciento al cierre de este año”.

Con información de La Jornada