Busca AHMSA inversionistas asiáticos tras no concretar con Julio Villareal

CIUDAD DE MÉXICO.- Al terminar el plazo para que la Alianza Minero Metalúrgica comprara Altos Hornos de México (AMHSA), la empresa acerera más grande del país abrió nuevamente la búsqueda de inversionistas, entre los que están una empresa asiática y otra latinoamericana.

Fuentes del sector aseguraron que concluyó el plazo para que el empresario de Monterrey, Julio Villareal, quien preside la Alianza presentara la oferta real para comprar el 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, que es el holding de AHMSA.

Al no llegar la oferta y no tener dinero de por medio, la acerera en cuestión no tiene restricción legal para encontrar nuevos socios.

En medio de la crisis financiera que sufre Altos Hornos de México la búsqueda de nuevos inversionistas permitirá retomar proyectos que se frenaron, dijeron fuentes cercanas al proceso que pidieron el anonimato.

De acuerdo con las fuentes el alza de precios de los metales puede hacer que la producción de acero de AHMSA alcance las 250 mil toneladas mensuales, luego de que en enero pasado estuvo en las 120 mil toneladas.

La perspectiva actual es que a fines de 2021 o inicios del 2022 llegue a una producción de 300 mil toneladas al mes, el mismo nivel que tuvo previo a la crisis que presentó a principios de año cuando el presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira, estuvo en prisión y bajo la presión de entregar a la empresa.

La cancelación del acuerdo con AMMI fue porque los potenciales inversionistas nunca hicieron una oferta real, ni pusieron dinero sobre la mesa, por un paquete de 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte (holding de AHMSA) y si el grupo de Villarreal insiste en retomar negociaciones con Altos Hornos, será bienvenido, pero deberá hacerlo bajo condiciones distintas las de su relación inicial.