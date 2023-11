Buscan impulsar autos eléctricos en México con la exención de algunos impuestos

Desde la Cámara de Diputados se prepara una iniciativa que contempla la exención de algunos impuestos con miras a apoyar la producción de autos eléctricos e híbridos en el país, con lo que el apoyo gubernamental para la electromovilidad comienza a tomar forma.

El objetivo es que esta minuta, promovida desde la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, sea aprobada antes del 15 de diciembre, para después ser enviada a la Cámara de Senadores.

“No les podría hablar todavía de números porque no se ha definido, o sea, la minuta todavía no lo trae y no les podría compartir exactamente cuál es el monto, pero estamos considerando que no sea algo que afecte presupuestalmente el paquete fiscal de nuestro país”, mencionó Edna Díaz, presidenta de la comisión.

Algunos fabricantes de vehículos se han mantenido al margen de incorporar a su oferta vehículos que utilizan esquemas de energía más amigables con el medio ambiente por la falta de infraestructura en México para mantenerlos, como la red de cargadores.

A noviembre de este año, existen mil 189 puntos de carga para autos con este tipo de tecnología. La cifra se ha mantenido igual con respecto a noviembre del año pasado, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes.

NECESIDADES E IMPACTO

Desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), se necesita una política integral para que la electrificación del sector se vuelva una realidad.

José Zozaya, presidente de la AMIA, comentó que se requiere un marco regulatorio robusto de promoción e incentivos que le permita a las automotrices invertir en nuevas plantas de producción o en la expansión de las actuales, así como energías limpias y renovables para la manufactura de estos vehículos, la adopción del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, y la ampliación de la infraestructura de carga.

Indicó que con una política nacional de electromovilidad y estímulos adecuados, se dejarían de emitir 26.2 millones de toneladas de CO2 entre 2016 y el 2030. Y con la adopción de vehículos electrificados, se podría reducir la emisión de otras 10.4 millones de toneladas de CO2.

Adicionalmente, con las medidas óptimas se podría alcanzar una participación de los autos eléctricos e híbridos de hasta 39% del total de los vehículos ligeros en México para 2030, contra solo el 19%, en caso de seguir sin una política pública.

