Canaco Saltillo, lista para el Buen Fin

Al presentar los pormenores de la nueva edición del Buen Fin 2022, la Cámara de Comercio de Saltillo destacó a nivel local la participación que ya presentan negocios de oriente, centro y sur de la ciudad en sus registros, asimismo destacaron que crecerá 25% el empleo debido al empleo temporal que se genera desde esta campaña y hasta el cierre del año.

El presidente de la Canaco Saltillo, Alejandro Pepi de la Peña, destacó que del 18 al 21 de noviembre se realizará el Buen Fin, en Saltillo los más de 220 negocios inscritos hasta ahora son de la zona oriente, centro y sur de la ciudad, toda vez que en las más de mil colonias que hay en la ciudad no hay una cuadra donde no haya un negocio; en el caso del norte, son negocios que están más ordenados en plazas comerciales y no hay tanta atención a este mercado.

CRECERÁ 25% EL EMPLEO ANTE TEMPORALES

La Población Económicamente Activa en la Región Sureste está integrada por 450 mil personas, mientras que en la localidad hay 35 mil unidades económicas, ante ello, Pepi de la Peña estimó que el empleo con el Buen Fin y hasta el cierre del año en el sector comercio y de servicios crecerá un 25%, lo que se traduce hasta en 50 mil empleos temporales durante dos meses, son principalmente estudiantes que durante ese tiempo laboran como vendedores y en áreas generales.

