Cimbrará IA los modelos de negocio de los gigantes de la tecnología

Para Cathie Wood, fundadora y CEO de Ark Invest, la tecnología de la inteligencia artificial (IA) podría poner en riesgo el papel de gigantes de la industria tecnológica, ya que tiene la capacidad de optimizar los productos y servicios que estas ofrecen, así como restringirles algunas fuentes de ingresos.

Las declaraciones de Wood vinieron a lugar durante una entrevista para la agencia de noticias Bloomberg, donde alegó que aunque la IA pueda ser empleada para mejorar productos que ofrecen gigantes como Google y Apple, esta también podría terminar perjudicándoles si se emplea de forma tal que comprometa sus modelos de negocio.

TE PUEDE INTERESAR: Ya está en México la app de ChatGPT, pero sólo con iOS

Para desarrollar mejor esta idea, Wood explicó que para Google, ChatGPT fue lo peor que le ha pasado o quizás sea lo mejor. “Tendemos a pensar que será desintermediado por ChatGPT y otros chatbots. No vamos a necesitar el tipo de búsqueda [que hace] y, por lo tanto, la publicidad que impulsa el modelo de Google... así que nos preocupamos por eso”.

Entre las empresas que mencionó también figura Amazon, la cual alega que puede verse perjudicada por los servicios de IA si estos son capaces de buscar artículos a la venta en gran cantidad de páginas web con precios que rivalicen con los que ofrece el gigante minorista.

“Hay muchas personas que piensan que incluso Amazon se verá afectado, no sólo por el comercio social, por lo que las personas sólo compran a través de Instagram y otros sitios de redes sociales [como] Pinterest, sino que también podría ser desintermediado si los consumidores usan ChatGPT y otras herramientas de IA para decir ‘quiero exactamente este tipo de artículo al precio más barato en cualquier parte del mundo’, lo que los llevaría directamente a esa fuente”, agregó Wood.

Y HABLÓ BILL GATES...

Sobre el mismo tema, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, hizo unas declaraciones parecidas en un evento de Goldman Sachs realizado en días pasados. No cabe ninguna duda de que a Bill Gates le gusta pronosticar el futuro. Y, aunque no siempre acierta o suele cambiar de opinión, sus comentarios no pasan desapercibidos.

En sus más recientes predicciones, el filántropo abordó las nuevas dinámicas que adoptarán las empresas tras los avances de la IA. Para Gates, surgirá una carrera por desarrollar “asistentes personales” basados en esta tecnología.

Según el cofundador de Microsoft, las primeras empresas que lancen sus asistentes personales tendrán una ventaja sustancial sobre el resto porque cambiará drásticamente la forma en la que los usuarios hacen las cosas.

“Nunca volverás a ir a un sitio de búsqueda, nunca volverás a ir a un sitio de productividad, nunca volverás a ir a Amazon”, dijo. En este sentido, además de la compañía de comercio electrónico, el otro gran perdedor podría ser Google.

Estos asistentes personales, que todavía no hemos visto en acción, estarán pensados para comprender las necesidades y hábitos de las personas y ayudarles a realidad un amplio abanico de tareas, por ejemplo, “leer las cosas que no tienen tiempo de leer”. Eso sí, también ha predicho que pasará un tiempo hasta que este producto llegue al público.

A la espera de esta tecnología, señala, las compañías seguirán destinando recursos para presentar soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Gates no ha dado nombres en particular, pero en los últimos meses hemos visto cómo tras el surgimiento de ChatGPT ha llegado Bing Chat de Microsoft, Bard de Google e incluso Amazon se prepara para alimentar su sistema de búsqueda de productos con su propio chatbot.