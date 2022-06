Constancia de Situación Fiscal del SAT, ¿me pueden despedir por no entregarla?

La Constancia de Situación Fiscal se convirtió en uno de los documentos más relevantes del 2022, luego de que dicho certificado se volviera de carácter obligatorio para todos los contribuyentes que desempeñan actividades económicas pues, el SAT exige que los datos incluidos en este documento sean proporcionados para poder emitir facturas procedentes del cobro de nómina, por lo que quienes no han hecho entrega de este papel, temen que los puedan despedir de sus empleos por no entregar la constancia y esto es lo que dice la autoridad al respecto.

Los empleados que puedan entregar su Constancia de Situación Fiscal deben hacerlo frente al órgano de recursos humanos de su centro de trabajo para poder garantizar que reciban el pago de su nómina, debido a que para poder facturar este ingreso necesitarán hacerlo mediante la nueva factura CFDI 4.0.

Pese a que se reportó que sólo el 1% de los contribuyentes está emitiendo facturas con la nueva versión CFDI 4.0, el SAT no contempla dar una prórroga pese a que la gran mayoría de personas aún no pueden entregar el documento solicitado por el Servicio de Administración Tributaria en sus centros de trabajo.

En este sentido, existe aún la duda sobre si te pueden despedir por no entregar la constancia, mismo documento que se puede obtener en linea o a través de la aplicación SAT Ia cual no requerirá firma ni contraseña para generar tu Constancia de Situación Fiscal.

Debemos decir que, la Ley Federal del Trabajo tiene una postura clara con respeto a quienes busquen despedir a sus empleados por no hacer entrega de este documento, por lo que debes de conocer que tiene que decir la Carta Magna con respecto a las adecuaciones que hizo el SAT en este 2022.

¿Me pueden despedir de mi trabajo por no entregar la Constancia de Situación Fiscal 2022?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo no te pueden despedir de tu trabajo por no entregar la Constancia de Situación Fiscal del 2022, así mismo tampoco se contempla que se suspenda el pago pues, publicaron el artículo ‘Se paga salario aun cuando no se tenga constancia de situación fiscal’, en el que se aclara este punto.

Ninguna de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la LFT contemplan la interrupción del pago de la percepción laboral porque los trabajadores no entreguen a su empleador su constancia de situación fiscal.

Pero pese a que esta es la disposición de la ley, el sector privado se aferra a la ley federal del trabajo, principalmente al artículo 42, fracción VII, el cual cita que cuando los empleados no puedan entregar la Constancia de Situación Fiscal, los patrones pueden dejar de cubrir el salario, al producirse una causal de suspensión de la relación laboral.

Aunque todo está en el alambre, no te pueden despedir por no entregar la Constancia de Situación Fiscal pues, solo basta como requisito que el trabajador señale su domicilio completo para poder cumplir con el requisito en lo que obtienen su cita con el SAT.

