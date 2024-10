Crece 15.5% crédito para compra de autos nuevos y seminuevos: AMDA

Las marcas de financiamiento que más crecimientos tuvieron en este periodo fueron GM Financial México, con 38 por ciento; Mazda Financial Services (Santander) con 36 puntos porcentuales, Honda Finance, con 35%; Volkswagen Financial Services, 32%; y Ford Credit, con 31%.

Los bancos que reportaron más colocación de crédito fueron Scotiabank con 77.5 por ciento; BBVA con 42 puntos porcentuales; y Grupo Financiero Inbursa con 25%.

Sobre los plazos en los que fueron colocados estos créditos, los más solicitados fueron a 36, 48, 60 y 72 meses, lo equivalente al 76.3% del total de la venta de vehículos.

El informe indica que en la variación porcentual anual de las colocaciones de vehículos ligeros nuevos por estados todas las entidades presentaron avances, destacando Puebla y Guerrero con un 41.7%.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a México por buen financiamiento en materia de energía

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que la participación de las colocaciones como proporción del total de vehículos comprados sigue avanzando hacia la meta ideal de 70%.

En cuanto a financiamiento automotriz, el estado de Puebla liderócon 88% de sus ventas utilizando principalmente el crédito para adquirir unidades nuevas; le sigue Sonora con 77.4%; Tamaulipas con 75.3%; Baja California con 75%; Chihuahua con 71.5%; Aguascalientes con 71%; Coahuila 70.3%; Campeche con 70.2%; Colima 70.1% y Chiapas 69.5%.