Cuidado con el doxing; fraudes en préstamos y créditos de apps de financieras dudosas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México exhortó a la población a evitar créditos por aplicaciones de dudosa reputación, ya que a la fecha han identificado a 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegítima.

Ha documentado 2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en préstamos por medio de aplicaciones financieras, entre junio del año pasado y lo que va de este 2022 en todo el país.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, explicó que “el esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables”.

Recalcó que el análisis de los reportes identifica a 130 supuestas financieras que se promueven en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito.

Entre las aplicaciones que han detectado reportes de fraude se encuentran:



Envía dinero, Listo efectivo, Cash Money, Peso préstamo, José cash, Cash box, Dx cash loan, Ola cred, Adquiere peso, Peso x, Crédito lana, Presta-club, Credit Cash, Crédito box, Bancredi, Viva Crédito, Cash plus, Crédito hoy, Cash móvil, Easy credit, Credit mex, Justo crédito, Creditya, Pay, Crediti Ifectivo, Tepresto, Lana plus, Ok crédito, Max lana, Centavo, Mango credit, Daddycredit.

Good préstamo, Gryphus crédito, Falta préstamo, Peso fábrica, Dineria.mx , Pluslogan, Fast carter, Máximo, Fush Money, Listo cash, Quincena, Max crédito, Lemon cash, Grupo crecimiento, Préstamos marcados, Grupos crédito, Mx efectivo Fu Money, Xefectivo, Efecredit , Rapi crédito, Cash cash, Baji crédito, Magi crédit, Más lana, Crédito más, Efectiva, Creyz4fun, Bank, Pepe crédito, N préstamos, Conveniente préstamos, Flamingo cash, Crédito celular, Qtesoro, entre otras.

Los datos indican una tendencia al alza en esta modalidad del delito. En junio — cuando registró los primeros casos— se presentaron 10 reportes, y este mes suman 303, resaltó.

Guerrero Chiprés puntualizó que los reportes del organismo indican que el 64% de las víctimas son mujeres, el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55% de los casos provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco.

“Es fundamental llamar a la población a utilizar únicamente los mecanismos institucionales o empresas legalmente establecidas para pedir préstamos. Con prevención, podemos evitar que los defraudadores exploten la necesidad económica de las personas, y denunciar el doxing y cualquier tipo de cobranza basado en amenazas, difamación y acoso”, citó Guerrero Chiprés.

El doxing es la práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima. Las financieras señaladas de fraude difunden la deuda, y en algunos casos fotos o videos, entre sus contactos, añadió.

Informó que la asesoría jurídica gratuita permitió que, entre junio y enero, el Consejo Ciudadano apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, el 92% de ellas por cobranza ilegítima, 3% por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.

“Nuestro equipo de psicología, que atiende 24/7, apoyó incluso a personas que presentaron ideación suicida ante las presiones y el estrés generado por el acoso, la cobranza violenta de la deuda que contrajeron y la difamación”, advirtió Guerrero Chiprés.

El Consejo Ciudadano ofrece apoyo jurídico y psicológico gratuito a cualquier parte del país, a través de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533, y atención personal en los Centros de Recuperación Emocional de sus sedes en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez.