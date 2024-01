Descarta industria nueva crisis de gas por el mal clima en Estados Unidos

Al mediodía del domingo no se había levantado el estado de alerta operativo declarado el viernes a las 10 de la noche.

Comentó que “en México se emitió una alerta, pero esta solo fue para estar prevenidos, pero lo cierto es que no habrá afectaciones. Además, la región que exporta gas a nuestro país es la menos afectada. En resumen, no se prevén problemas en las importaciones de gas a nuestro país”.

El presidente de la Concamin, José Abugaber, explicó: “Derivado del frío y las heladas en Estados Unidos no se prevén afectaciones a las importaciones de gas, porque se han reforzado los sistemas en Estados Unidos para evitar que los fríos afecten las instalaciones” .

A pesar de la alerta que emitió el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) por las posibles afectaciones que puede haber en México por las bajas temperaturas que se registran en Estados Unidos, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que están prevenidos, aunque no se prevén problemas en las importaciones de gas.

SIN APRENDER LA LECCIÓN

Víctor Ramírez Cabrera, analista jurídico del sector eléctrico, explicó que aunque existe la previsión que hace tres años no hubo, es posible que la situación climática sea más fuerte de lo que se pensaba y el gobierno parece no haber aprendido del pasado al no adquirir coberturas.

El experto explicó que igual que en el invierno de 2021, cuando las fallas afectaron a 4.6 millones de usuarios de electricidad de la CFE, no solo se trata de que las tuberías no puedan transportar el gas, sino que lo harán, pero para su compra al precio que en ese horario o día defina el mercado spot, ya que la CFE, que es el mayor suministrador de gas en México, no compró un volumen asegurado a un precio más alto para protegerse de la volatilidad, que cada vez es más constante, pero que la autoridad insiste en ignorar.

“Parecen no aprender la lección, que es: dependamos menos de viejas prácticas de centralización, de decretos y enfrentemos que ya somos parte de un mercado, nos guste o no, y dejemos de pagar sobrecostos por no prevenir”, aseguró Ramírez Cabrera.

Con información de El Universal