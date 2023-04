La inflación sigue alta: ¿cuáles son las nuevas causas?

Aunque los aumentos salariales no hubieran sido la causa original de la inflación, a los responsables políticos les preocupaba que fuera difícil que los aumentos de precios volvieran a un ritmo normal con unas tasas de remuneración en rápido aumento . Las empresas, pensaban, seguirían subiendo los precios para repercutir esos gastos laborales.

Sin embargo, a principios de 2022, la política de la Reserva Federal empezó a luchar contra otra fuerza que avivaba la inflación. La invasión rusa de Ucrania en febrero provocó un aumento de los precios de los alimentos y el combustible. Entre eso y el aumento de los costos de bienes y servicios, la inflación general alcanzó su pico más alto desde la década de 1980: cerca del 9 por ciento en julio.

En los meses siguientes, la inflación se ha ralentizado al enfriarse el aumento de los costos de la energía y los bienes. Pero los precios de los alimentos siguen subiendo rápidamente y, lo que es más importante, el costo de los servicios sigue aumentando con rapidez.

De hecho, los precios de los servicios son ahora el centro de la historia de la inflación.

Pronto podrían empezar a desvanecerse en un área clave. Los costos de la vivienda han aumentado rápidamente durante meses, pero el incremento de los alquileres se ha ralentizado recientemente en los datos en tiempo real del sector privado. Se espera que esto se refleje en las cifras oficiales de inflación a finales de este año.

Esto ha hecho que los responsables políticos se centren en otros servicios, que abarcan una amplia gama de compras, como la atención médica, las reparaciones de automóviles y muchos gastos vacacionales. La rapidez con que puedan retroceder esos precios, a menudo denominados “servicios básicos excluida la vivienda”, determinará si la inflación puede volver a la normalidad y cuándo.

Ahora, los funcionarios de la Reserva Federal tendrán que evaluar si la economía está preparada para ralentizarse lo suficiente como para reducir el costo de estos servicios fundamentales.

Entre los movimientos de tasas del banco central y las recientes turbulencias bancarias, algunos funcionarios creen que podría ser así. En marzo, los responsables de la política monetaria preveían subir las tasas de interés una sola vez más en 2023, una medida que se espera ampliamente en su reunión de la semana que viene.

Pero los observadores del mercado escucharán con atención cuando Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dé su conferencia de prensa posterior a la reunión. Podría dar pistas sobre si las autoridades consideran que la saga de la inflación se encamina hacia una conclusión rápida, o hacia otro capítulo. c. 2023 The New York Times Company