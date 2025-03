La Inteligencia Artificial como recurso para explotar el talento existente en las empresas y generar valor

La Inteligencia Artificial (IA) no trata de ayudar a reducir el personal, sino a que el talento existente en las empresas genere valor, manifestaron ponentes durante el panel “Revolución Inteligente: Potenciando la Manufactura con IA”.

En el panel organizado en el marco del Foro Innova 5.0, participaron el director y fundador de Mecatrónica e Integración, Diego Gándara Cavazos, el consultor especializado en mejora continua, dirección estratégica y atracción de nuevas inversiones en México, Marco Villarreal, el fundador de The Auomotive Future, J.R. como es J.R. Felix Ibarras y el empresario fundador de We The Force, César Molina.

Ahí se señaló que el intelecto no utilizado en una empresa, es uno de los ocho desperdicios y aunque muchas veces, ante la velocidad del negocio, las empresas tratan de resolver los problemas agregando más personal y eso es sólo un círculo vicioso.

Se tienen problemas por no entregar la cuota de producción y lo que se hace es poner más gente, sin embargo, lo que se crea es que se generan más problemas y más variabilidad.

Explicó que la IA lo que hace es proveer información para que así con la cantidad de gente que se tiene diseñada para el proceso, se puedan entregar mejores resultados, además de que el talento con el que se cuenta no esté retrabajando, sino diseñando soluciones para mejorar los costos.

Ante ello, se dejó claro que la Inteligencia Artificial no es para tener más o menos gente, sino para que el talento con el que ya se cuenta realmente genere valor y esto último es lo que el cliente está buscando.

Por otra parte, entre las barreras que se tiene para la implementación de las nuevas herramientas, se comentó que es el conocimiento, la complejidad de la industria para hacerlo simple y entender el hardware, principalmente en personas de más de 50 años.