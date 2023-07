Lanzan la sexta edición del reto Heineken Green Challenge

Impulsado por Heineken México e incMTY, el reto Heineken Green Challenge fue lanzado por sexta ocasión, dirigido a las mentes más creativas interesadas en resolver problemas socioambientales en México mediante soluciones innovadoras basadas en el sector del agua.

Los emprendedores podrán presentar iniciativas que impacten directamente en al menos una de las siguientes problemáticas como son cambio climático afectando el agua, falta de agua potable en las comunidades, uso ineficiente del agua y desaprovechamiento de residuos residuales.

El reto se presentó el pasado 28 de junio ante la comunidad emprendedora local, mientras que este viernes se realizó ante la de Monterrey, Nuevo León.

El registro debe realizarse en el sitio web https://heineken.incmty.com/ del 28 de junio al 8 de septiembre el 2023; los participantes deberán conformarse en equipos de 2 a 5 personas, cuyos miembros deberán de cumplir una serie de requisitos.

Entre estos últimos están residir permanentemente en México, tener mínimo 18 años y sin límite de edad, estudiantes activos y/o egresados desde nivel técnico hasta posgrado de instituciones educativas en México.

Asimismo, contar con un proyecto en etapa de desarrollo desde idea hasta una startup con primeras ventas y en crecimiento o iniciativas de ONG con ventas no mayores a 5 millones anuales (base tecnológica) y ventas no mayores a 2 millones anuales (sociales).

Los equipos deben ser integrados con un mínimo de dos personas y un máximo de cinco, es necesario que el registro del proyecto sea bajo el nombre del líder y en caso de resultar seleccionados para participar en el bootcamp de selección, el fundador/cofundador deberá contar con disponibilidad de atender las actividades de dicha etapa.

El ganador del primer lugar se llevará 650 mil pesos, el segundo 265 mil, el tercer 103 mil y del cuarto al décimo lugar serán 65 mil pesos; asimismo se tendrán premios en especie para los mejores 20 proyectos de la edición, como es el programa de aceleración con duración de 12 semanas y acceso a la competencia INC Accelerator 2024.