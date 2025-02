POLITICÓN: Vendrá Andy a poner orden a Morena Coahuila; priorizan unidad para lavar los trapos sucios en casa

I. ¿QUIÉN PODRÁ AYUDARLES?

Tras darse con todo lo que han podido, los morenistas comarcanos parecen ahora andar en la búsqueda de un “embajador de buena voluntad” que les ayude a serenarse y volver a ser amigos... y hay quienes ya se han adelantado a presentar opciones. Una de ellas es la senadora Cecilia Guadiana , quien ayer presentó a su “campeón”: el petista Gerardo Fernández Noroña . El presidente del Senado ya ofreció venir pronto a Coahuila a contribuir a la unidad... ¡porque eso es lo importante!, no si hubo algún uso indebido de recursos públicos para apuntalar candidaturas o si tal hecho debiera ser investigado y castigado.

II. VIENE ‘EL BUENO’

Otros aseguran que quien vendrá a poner las cosas en su lugar es, nada más y nada menos, que “el heredero”, Andrés Manuel López Beltrán, cuya visita a la entidad se espera para el próximo 20 de febrero. La razón oficial de su presencia será revisar el proceso de afiliación que actualmente realizan los morenos, pero en el fondo lo que se espera es que “les lea la cartilla” a los rijosos y los convenza de que “la ropa sucia se lava en casa”.

III. DE CAMPEONATO

Y hablando de limpiar trapos, aunque está claro que el más complicado con el episodio ha sido “el novio del Bienestar”, Américo Villarreal Santiago , la que parece ir perdiendo la batalla −entre sus propios compañeros de partido, en primer lugar− es la denunciante original, Alejandra Salazar , pues en el concurso de cinismo en que han convertido el episodio las huestes morenistas, todo mundo le reprocha a la regidora sarapera “los moditos” con los cuales salió a la palestra a exponer las presuntas irregularidades en que incurrieron “La Infanta” Guadiana y el legislador local Alberto Hurtado .

IV. EN LO OSCURITO ES MEJOR

Cómo estará la cosa que hasta el propio padre de Salazar, a quien se conoce en las redes sociales como “Wicha”, salió a decir que todo hubiera sido mejor si Ale hubiera intentado arreglar las cosas “en lo oscurito”, en lugar de andar ventilando el asunto públicamente y, con ello, dándole parque a los adversarios políticos del partido de moda. Lo bueno, como siempre, es que se trata de un conjunto de individuos “diferentes”, que “no son como los otros”... aunque piensen −y actúen− igual.

V. ¿Y LA CONAGUA?

Lo comentamos antes en este espacio: el conflicto que revive periódicamente en Parras de la Fuente por el uso del agua para riego −que cada vez se requiere en mayor volumen, pero hay menos disponible− demanda la intervención de la Comisión Nacional del Agua de Efraín Morales López , pero esta es la única dependencia que no parece tener el menor interés en dar la cara para ayudar a definir una solución. El alcalde Fernando Orozco está actuando como mediador en el asunto, pero no necesariamente tiene todas las herramientas para resolver el diferendo, sobre todo porque, según nos dicen, no son solamente los ejidatarios y Casa Madero las partes en pugna.

VI. ¿SOLUCIÓN EN PUERTA?

Por lo pronto, se habla de una solución que implica revestir de concreto dos kilómetros de canales, de forma que se pierda menos líquido en la conducción y con ello pueda alcanzar para todos el agua disponible actualmente. La obra, nos comentan, se financiaría con fondos privados y el Gobierno de Coahuila, adicionalmente, ha ofrecido apoyar en la perforación de nuevos pozos. Habrá que ver si con eso las aguas pueden volver a su nivel.

VII. BOMBA DE TIEMPO

Los que aseguran conocer los detalles de las finanzas en la UAdeC dicen que al tesorero Evaristo Alférez Rodríguez le podría estallar una bomba en las manos. Resulta que más de 100 extrabajadores −ahora jubilados− siguen esperando el pago de sus finiquitos. El asunto es delicado: hicieron sus trámites de jubilación, ya reciben su pensión, pero la universidad sigue debiendo las prestaciones y derechos laborales por sus años de trabajo. Y no es cualquier cosa: el adeudo suma más de 95 millones de pesos que nadie sabe de dónde van a salir. Los enterados del caso comentan que la situación está llegando a un punto crítico.

VIII. OTRA DE ALANÍS

Algunos jubilados llevan hasta cinco años esperando su pago y ya se están organizando para exigir lo que por ley les corresponde. Aunque la deuda viene de la administración anterior, cuando Jorge Alanís manejaba la tesorería, ahora le toca a la administración de Octavio Pimentel resolver el problema. ¿No que las finanzas estaban “sanas”? Si la situación está tan controlada como presumen, ¿por qué no han pagado lo que deben?

