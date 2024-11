No habrá modificaciones importantes en tipo de cambio en México: IEECS

El Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS) dio a conocer que no habrá movimientos importantes en el tipo de cambio, hasta mediados de diciembre debido a la demanda.

Destacaron que el tipo de cambio es una preocupación empresarial y hoy se ubica sobre los 20.60 pesos, como se ha mantenido en las últimas cinco semanas, sin embargo, no se contempla que haya cambios importantes en ese factor y seguirá sobre los 20 pesos (llegando a un máximo de 20.70 pesos por dólar) hasta antes del 15 de diciembre.

Después de esa fecha, se espera un aumento natural por una mayor demanda estacional que lo ponga en 20.80 pesos por dólar.

Sin embargo, en caso de que México sea expulsado del TMEC, que es poco probable, hay quienes estiman que el tipo de cambio puede ser de hasta 32 pesos por dólar.

Por otra parte, sobre el crecimiento del PIB que apenas alcanzó el 1.1% al 3T24, se dijo que va en una trayectoria por debajo de lo esperado por la Secretaría de Hacienda, toda vez que se esperaba que fuera de 2.5% para este 2024.

Sin embargo, no hay manera de llegar más allá del 1.5% para el cierre del año y con ello, la expectativa para 2025 sería un crecimiento por debajo del 2% o un promedio de 1.2%, ello siempre y cuando las condiciones económicas internacionales no empeoren y no haya problemas con la inversión extranjera directa.

Finalmente en el caso de la inflación, señaló que ésta bajo un poco al ubicarse en 4.56%, lo que empezó a dar un respiro al sistema económico por la preocupación generada por la reducción de la tasa de referencia a 24 horas del Banco de México, toda vez que ello puede generar una mayor demanda de dinero y en consecuencia una nueva espiral inflacionaria.