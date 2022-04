Onexpo: falso que exista desabasto de gasolina

El presidente de Onexpo Coahuila, Miguel Dainitín Ferreira, dijo que es falso que exista un desabasto de gasolina en las estaciones de servicio que reciben el combustible de Pemex y de otras petroleras.

A nivel local hay más de cien estaciones de servicio y de ellas solo siete son las que tienen problemas con el combustible, pero estas últimas aclaró que no tiene contrato ni con Pemex, ni con alguna de las otras petroleras.

“Hablan de que Pemex no les aviso, pero no tiene porqué avisarles ya que no tienen relación comercial con ellos, sin embargo, creo que puede ser algún tipo de presión de esas estaciones para que les surta Pemex, pero para ello tienen que firmar un contrato”, indicó.

Agregó que aquí la terminal de Pemex abastece a 148 estaciones y de ellas, 11 se ubican en el área metropolitana, por lo que añadió no debe existir ninguna alarma, entre las estaciones que provee Pemex de combustible están las Oxxo Gas y la Petro 7 (excepto las 7 que hoy tienen problemas porque no tienen contrato con ellas y desconocen quienes los surten).

Hace tres años y medio fue la última vez que se presentó un problema de desabasto de combustible, por lo que exhortó a la ciudadanía a no caer en psicosis, ni caer en aseveraciones sin fundamento.