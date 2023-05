Ordena juez a TV Azteca no publicar sus resultados

“Con la finalidad de no causar incertidumbre”, el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México ordenó a TV Azteca no presentar información relativa a su situación financiera, en medio de la disputa que mantiene con sus acreedores en Estados Unidos y tras el retraso en la publicación de sus últimos reportes financieros.

La notificación también fue dirigida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, informó la empresa en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo Salinas debe 39 mil mdp de impuestos

El último estado financiero que emitió la compañía fue el del cuarto trimestre de 2022, donde reportó un desplome de 68% en sus ganancias derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costos relacionados con la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar 2022.

La compañía del magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta problemas legales por impagos por 63 millones 315 mil dólares. Los fondos Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return, Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd y Sandpiper Limited buscan que la empresa entre a Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense para liquidar los pasivos.

Además, The Bank of New York Mellon y London Branch buscan que la compañía pague el bono por 400 millones de dólares que fue acordado por ambas partes en agosto de 2017, así como los intereses generados por los atrasos.

Derivado de la presión de los acreedores, TV Azteca realizó una reestructura de su Consejo de Administración en donde decidió integrar a tres abogados sin detallar los motivos, pero aseguró que los nuevos perfiles “añaden experiencia, capacidades para continuar con el proceso de reorganización financiera de la empresa”.

Con información de medios