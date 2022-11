Paro de General Motors de Ramos Arizpe, hasta el Día de Muertos

La Planta de Ensamble de General Motors en Ramos Arizpe, realiza un paro técnico desde este 31 de octubre, para reanudar operaciones el 2 de noviembre, en esta planta laboran 3 mil 200 trabajadores.

General Motors de México a través de un comunicado, dio a conocer que aunque ha habido una mejora gradual en el suministro de materiales, incluidos los semiconductores, sigue habiendo algunos impactos a la producción debido a esta causa.

En este sentido, la Planta Ensamble de Ramos Arizpe realizar ya un paro técnico, esperando reanudar las operaciones el 2 de noviembre. Esta planta produce los vehículos Chevrolet Equinox y Blazer.

Destacaron que, a pesar de que las interrupciones de suministro a corto plazo continuarán, General Motors se encuentra tomando medidas concretas para minimizarlas y generar resiliencia a largo plazo. Los equipos de Compras y Cadena de Suministro, Manufactura e Ingeniería están trabajando para navegar en este entorno dinámico.

Por su parte, el secretario Adjunto de la CTM en Coahuila, Jesús Berino Granados, señaló que de nueva cuenta GM lleva a cabo este lunes y martes un paro técnico por falta de estos microchips, sin dejar de reconocer que el sindicato al igual que el Comité Ejecutivo, lograron platicar con la empresa para que esto se dé de forma opcional.

“Ojalá y no se prolongue esto, pues aunque nuestra gente recibe el 100% de prestaciones y el 55% de su salario, no es lo mismo que recibir el cien. Son al menos tres mil trabajadores, algunos se van a quedar a trabajar. Ahorita también se están haciendo algunas adecuaciones, entonces no será el total pero si la mayoría de la gente”, apuntó.