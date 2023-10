¿Por qué las tarjetas de crédito cobran intereses?

Las tarjetas de crédito son herramientas esenciales de nuestro día a día, facilitando transacciones y ofreciendo la posibilidad de financiar compras. Pero, ¿por qué cobran intereses?

Funcionan bajo un sistema de préstamo. Cada vez que utilizas una tarjeta, el banco está adelantando dinero por ti, con la expectativa de que lo devolverás. Pero este servicio no es gratuito. Los intereses son básicamente una tarifa que pagas por el privilegio de usar dinero que aún no has devuelto.

¿CUÁL ES EL FIN DEL COBRO DE INTERESES?

Compensar al banco por el riesgo: Prestar dinero siempre conlleva un riesgo para el banco, en especial si el titular de la tarjeta no paga su deuda. Los intereses sirven como una especie de seguro para el banco.

Financiar operaciones: Los bancos tienen costos operativos, como salarios, alquileres, tecnología, etc. Los intereses contribuyen a cubrir estos costos.

Generar ganancias: Como cualquier negocio, los bancos buscan obtener ganancias para sus accionistas. Los intereses de las tarjetas de crédito son una fuente significativa de ingresos para ellos.

¿QUÉ ES LA TASA DE INTERÉS?

El banco BBVA México explica la tasa de interés así: “Es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrarlo. Se calcula como un porcentaje del monto que fue entregado por un prestamista en un financiamiento bancario o por una persona que lo guarda en una cuenta de ahorro”.

Aparte, Santander añade: “En la práctica, el tipo o tasa de interés es el porcentaje que se abona por pedir prestado dinero”.

Entender cómo funcionan las tarjetas de crédito y los intereses que cobran es esencial para tomar decisiones financieras informadas, más en un contexto de altas tasas de interés como el actual.

La Reserva Federal, responsable de los dólares estadounidenses, y el Banco de México, que vela por el valor del peso mexicano, han subido sus tasas para que cueste más trabajo a todos comprar cosas y servicios a crédito, con lo que esperan que los comerciantes bajen sus precios y con ello contener la inflación que golpeó a la gente recientemente.

¿A QUIÉN BENEFICIAN LAS TARJETAS DE CRÉDITO?

A los bancos: Como mencionamos, los intereses y tarifas generan ingresos significativos.

A los consumidores: Si se usan responsablemente, las tarjetas ofrecen flexibilidad en el gasto, acceso a créditos y recompensas.

A los comercios: Facilitan transacciones rápidas y seguras, aumentando el potencial de ventas.

¿CUÁL ES EL NEGOCIO DE LOS BANCOS?

Aunque las tarjetas de crédito son una herramienta importante, el negocio de los bancos es mucho más amplio. Los bancos ofrecen una variedad de servicios, como cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y asesoría financiera. Además, invierten en diversos instrumentos financieros y actúan como intermediarios entre quienes desean ahorrar su dinero y quienes necesitan préstamos.

Aunque las tarjetas de crédito pueden ser beneficiosas, es crucial usarlas con responsabilidad para evitar deudas y gastos innecesarios.

¿CUÁNDO SE COBRAN INTERESES EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO?

El cobro de intereses se explica en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito.

Ese saldo comenzará a acumularse en caso de que no pagues la totalidad del préstamo adquirido entre una fecha de corte y otra, lo que hará que rebases el período de gracia y, en consecuencia, tengas que pagar más por el dinero que te presto la institución bancaria.

Cualquier cargo nuevo que acumules durante ese ciclo de facturación comenzará a acumular intereses, junto con el saldo actual.

¿CÓMO CALCULAR LOS INTERESES DE UNA TARJETA DE CRÉDITO?

Conocer cómo se calculan los intereses de una tarjeta de crédito puede ayudarte a desechar suposiciones y te permitirá asegurarte que el cobro de intereses es el correcto.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), necesitas tener a la mano tu estado de cuenta.

“Para calcular los intereses de tu tarjeta de crédito necesitas conocer primero el saldo promedio diario, esto lo puedes hacer dividiendo el saldo del periodo, entre el número de días que hay entre una fecha de corte y otra”, explica BBVA.

Una vez que tengas el saldo promedio diario, este lo multiplicarás por la tasa de interés mensual ordinaria, toda esta información la puedes obtener de tu estado de cuenta.

¿SIRVE HACER SOLO EL PAGO MÍNIMO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que el pago mínimo es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes. El monto a pagar depende de la entidad bancaria y del gasto realizado.

A pesar de que se trata de una opción para estar al corriente con los cobros de una tarjeta de crédito, realizar solo el pago mínimo puede provocarte un problema financiero a largo plazo.

“El pago mínimo de la tarjeta de crédito, dependiendo de cada banco, es de entre el 2 y 5 por ciento del saldo total. Esto quiere decir que los tarjetahabientes pagan intereses por el resto del saldo no cubierto y al hacerlo mes a mes la deuda no solo se extenderá, sino que además será mayor”, señala la Profeco.

Además, el costo del crédito a través de tarjetas de crédito no solo consta de los intereses que se pagan cuando no cubres el total de lo adeudado a fin de cada mes, también debes sumarle una proporción de las cuotas que se pagan por concepto de apertura, anualidad y otras comisiones diversas.

CAT EN TARJETAS DE CRÉDITO: ¿QUÉ ES Y CÓMO SE CALCULA?

Conocido popularmente como CAT, se trata del llamado Costo Anual Total, es un indicador financiero que representa el costo total de un crédito, incluyendo intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo relacionado.

En México, todas las instituciones financieras que otorgan crédito están obligadas por ley a informar el CAT de sus productos, incluyendo las tarjetas de crédito.

Este indicador permite comparar entre los distintos productos que ofrecen las instituciones bancarias del país y evaluar cuál es la opción más te conviene en términos de costo.

Para calcular el CAT de una tarjeta de crédito, es necesario tomar en cuenta varios factores, como el tipo de interés que se aplica a la tarjeta, las comisiones que se cobran por su uso, y cualquier otro cargo que se pueda aplicar.

El cálculo del CAT se realiza a partir de la siguiente fórmula:

CAT = [(1 + i/m)^m - 1] x 100

La “i” representa la tasa de interés anual que se aplica a la tarjeta, expresada en forma decimal; “m” es el número de periodos en los que se cobra la tasa de interés (por lo general mensualmente); y el resultado se multiplica por 100 para expresarlo en forma de porcentaje.

Además de la tasa de interés, también se deben considerar los cargos por comisiones, seguros, anualidad, mensualidad y otros gastos asociados con la tarjeta de crédito, y se deben sumar al costo total.

Una vez que se tienen todos estos datos, se pueden calcular el CAT de la tarjeta de crédito.

Con información de EL FINANCIERO