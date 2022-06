Precio de útiles ‘explota’ en México

CDMX.- Plumas tradicionales, marcadores, plumones permanentes y algunos tipos de cuadernos han triplicado su valor en los últimos tres años, revela un reporte de la consultora NPD México.

Estos artículos tenían un precio promedio de 66 pesos en 2019, previo a la pandemia, pero para 2022 se elevó a 208 pesos.

“Definitivamente vemos un mayor desembolso del consumidor mexicano para artículos escolares y de oficina contra (los niveles) prepandemia”, afirmó Israel Krauss, director de Desarrollo de Clientes para la Industria de Artículos Escolares y de Oficina en NPD México.

Agregó que hay productos básicos como cuadernos, plumas y lápices que, al no haber un regreso presencial completo a las escuelas y oficinas, aún no alcanzan los niveles de ventas de 2019 y, por ende, su precio no muestra una elevada inflación.

Si se compara el nivel de ventas previo a la pandemia entre enero y abril de 2019, con el mismo periodo de este año, detalló, se registró un aumento de tres veces con respecto al observado en EU.

Refirió que los productos más vendidos en México fueron plumones, lápices de grafito, colores y plumas, y en EU pegamentos, plumas y crayolas.

