Si eres una persona física es tiempo de ir preparando la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues se debe realizar esta obligación fiscal para comprobar ante la Secretaría de Hacienda que nuestros gastos e ingresos están a la par con el fin de conocer si debes pagar más impuestos o tienes algún saldo a favor.

En nuestra Constitución Política se establece la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público del país, es decir: pagar impuestos; sin embargo, quienes presentan, durante abril de cada año, la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR), saben que uno de los beneficios de hacerlo es la posibilidad de aplicar las deducciones personales efectuadas en el año .

Este año 2023, se presenta la declaración anual del ejercicio fiscal 2022, por lo que las personas físicas bajo cualquier régimen fiscal del SAT, como pequeños empresarios, asalariados, honorarios, así como para personas morales deben realizar esta obligación para evitarse una multa. Teniendo esto en cuenta hay que aclarar que debes realizar la declaración de tus ingresos y gastos de enero a diciembre del 2022 y tienes como fecha límite para cumplir hasta el 31 de marzo 2023 si eres persona moral (empresa) y al 30 de abril si eres persona física.

¿Sabes que puedes declarar y que no? ¿Sabes a quienes corresponde presentar la declaración? ¿Sabes que como contribuyente tienes derecho a disminuir ciertos gastos y que puedes hacerlo a través de tus deducciones fiscales?

¿Qué se puede deducir en la declaración del SAT?

Son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la Declaración Anual del ejercicio correspondiente, para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el comprobante de pago correspondiente.

Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.

Las deducciones personales son:

Salud

• Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, siempre y cuando sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales: no proceden los comprobantes de farmacias.

• Honorarios a enfermeras

• Análisis, estudios clínicos

• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente

• Prótesis

• Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales

• Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino/a, tus padres, abuelos, hijos y nietos.

Educación

Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

• Preescolar: 14 mil 200 pesos.

• Primaria: 12 mil 900 pesos.

• Secundaria: 19 mil 900 pesos.

• Profesional técnico: 17 mil 100 pesos.

• Bachillerato o su equivalente: 24 mil 500 pesos.

• Gastos Funerarios

Los gastos de funerales serán deducibles siempre que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados por el contribuyente o su concubino/a, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos. Los gastos para cubrir funerales a futuro serán deducibles en el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios.

Donativos

Serán deducibles los Donativos no onerosos ni remunerativos (que no se otorguen como pago o a cambio de servicios recibidos) cuando se den a instituciones autorizadas para recibir donativos, (existe un Directorio de .Donatarias Autorizadas). El monto de los donativos que se deduzcan en la declaración Anual no debe exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año.

Intereses por créditos hipotecarios

Podrán deducirse los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación ( casa del contribuyente) contratado con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

“Las instituciones que perciban ingresos por este tipo de intereses te deben proporcionar una constancia anual, a más tardar el 15 de febrero, en la que se señale , entre otros datos, el monto de los intereses nominales devengados y pagados en el año y aparezca separado el monto pagado de los intereses reales”, recomienda.

Aportaciones complementarias de retiro

También serán deducibles las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones de retiro en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

“Se consideran planes personales de retiro , aquellas cuentas o canales de inversión que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado , siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro, sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país , y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria.

Impuestos locales

El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda 5%. El pago de estos gastos requieres realizarlo mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo.

Puedes obtener un saldo a favor, si presentas tus deducciones en tu Declaración Anual. El monto total de las deducciones personales (excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales) no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

¿Cómo se hace la declaración anual del SAT?

Normalmente todos los gastos que facturas ya se encuentran en el portal del SAT, por lo que solo debes ingresar a su página a revisar que estén cargadas las facturas de manera correcta, por lo que esta dependencia de Hacienda ha explicado que no es necesario tener un contador para que nos ayude con este trámite, pero la realidad es que si está en tus posibilidades hacerlo, lo hagas pues te ahorrarás tiempo y evitarás que haya errores o rechazos a la hora de devolverte un saldo a favor.

Ahora si deseas hacer el trámite tú mismo lo que debes hacer es ingresar al Buzón Tributario (que por cierto es motivo de multa no tenerlo activado) ingresas desde la página del SAT y selección la opción “Presenta tu Declaración Anual de Personas Físicas” donde darás click, ahí elijes ejercicio 2022 y el tipo de persona que eres, física o moral. Como decía antes te salen datos precargados con las facturas que tramitaste, revisas que estén correctas.

Prosigues llenando las casillas que se requieren y al revisar que todo esté en orden puedes dar por terminada tu declaración debes firmarla y solicitar tu acuse de recibo mismo que puedes descargar en PDF, esto con la finalidad de comprobar que has cumplido con tu obligación fiscal y por si fuera necesaria cualquier aclaración.