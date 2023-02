Se alían Lenovo e Intel para mejorar la eficiencia empresarial

Lenovo e Intel anunciaron una alianza global que llega desde ya a México y Latinoamérica con el fin de mejorar las estructuras de la llamada transformación digital.

En el marco de esta nueva sinergia, Intel anunció su cuarta generación de procesadores para servidores: la línea Xeon. Esta nueva familia nació escalable, lo que permite crear servidores desde un procesador hasta tener un total de 240 núcleos y 16 TB de memoria RAM, creando equipos de cómputo de alto rendimiento, que representa un salto en lo técnico que se verá reflejado en los servicios que las empresas ofrecen en el día a día.

Lenovo, por su parte, diseñó el hardware que permite extraer todos los beneficios de los procesadores, pensando en eficiencia energética, especialmente en el nuevo sistema de enfriamiento de todos los componentes que viene integrado en las nuevas arquitecturas de sus sistemas ThinkSystem.

Una de las críticas actuales de la nube y los servidores es su alto consumo energético y el impacto ambiental que tienen. Especialmente porque el usuario no es consciente de su huella ecológica, ya que no es comparable con, por ejemplo, el uso del auto: sabe que contaminas, pero no cuánto ni en dónde.

El crear sistemas completos de procesadores hardware y software da soluciones que pueden ser adoptadas de forma más simple, permitiendo que la modernización de las compañías y la reinvención de procesos se trate de un ciclo constante y que no se considere la transformación digital como un salto, sino como pasos constantes para el proceso de mejoramiento continuo.

Empresas en expansión que buscan tener mayor cantidad de transacciones, bases de datos más robustas, la inclusión de inteligencia artificial o encriptación de datos en sus modelos de cliente, pueden verse beneficiados por la adopción temprana de la nueva generación.

