CDMX.- La Ciudad de México se encuentra lista para implementar, a partir del próximo 3 de octubre, la nueva reforma laboral, con la que el gobierno federal otorgó a las autoridades capitalinas un subsidio de más de 80 millones de pesos para la adecuación del Centro de Conciliación Laboral y de los tribunales laborales que se encargarán de resolver los desacuerdos entre empleado y patrón, en un promedio no mayor a seis meses, lo que evitará juicios eternos.

En entrevista, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Rodríguez Díaz León, detalló que con la entrada en vigor de la reforma al sistema de justicia laboral, comenzará a operar el Centro de Conciliación Laboral que tendrá que resolver en 45 días un caso y, si no se llega a un acuerdo entre el trabajador y empleado, emitirá una declaratoria de no conciliación y el caso pasará al tribunal laboral para que lo atienda en un lapso que no puede rebasar los seis meses.

Publicidad

“Es fundamental pensar en los derechos laborales como un acto de justicia y, a partir de ahí, uno de los mecanismos debe ser el diálogo”, aseveró.