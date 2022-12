Sigue rezago en citas con SAT de Saltillo

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, Alejandro Flores Espinoza, indicó que no se ha regularizado el tema de las citas con el SAT, aunque reconoció que existe menos rezago, éste todavía persiste.

Recordó que en octubre el Secretario de Hacienda se comprometió a que esto se iba a regularizar, sin embargo, añadió que ve difícil que esto se cumpla en enero, pues aunque hay cierto avance, sigue el rezago.

Donde más se ha regularizado es para dar de alta a Personas Físicas, actualmente se tardan de 1 a 2 meses, cuando anteriormente se llevaba 3 ó 6 meses obtener la cita, sin embargo, en el caso de las Personales Morales, para dar de alta una empresa se llevan de 3 ó 6 meses.

“Siguen siendo fechas muy altas, ahí no hemos visto una mejora, lo que afecta a la economía porque si una empresa se quiere dar de alta la misma autoridad no le da las facilidades que le tiene que dar para que empiece a funcionar de manera legal”, dijo.

Aunque el promedio es de 3 a 6 meses para que se otorgue una cita a las Personas Morales, comentó que hay quienes llevan hasta un año, esperando por ella.

Por otra parte, a quienes todavía no tramitan su constancia de situación fiscal, aunque tengan todo el primer trimestre de 2023 para realizarlo, les recomendó no dejarlo hasta el último, sino hacerlo durante los primeros meses del año, para tener los datos correctos y que el trabajador no tenga problemas a la hora que se le pague su nómina.