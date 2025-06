¿Representará López-Gatell a México ante la OMS? Aclara Noroña rumores

El morenista recordó que estos nombramientos deben pasar por el Senado de la República para ser ratificados y hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta al respecto.

“Han estado manejando que se va a Ginebra a la OMS López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores”, mencionó.

“Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad. Aquí tiene que pasar, aquí tiene que llegar la propuesta”, señaló.

El senador recordó que es la Cámara Alta la que tiene la facultad o la Comisión Permanente cuando el Senado de la República no está en sesión, por lo que recordó que al presidir tanto la comisión como la Mesa Directiva, no ha visto dicha la propuesta.