$!¿Miedo a fallar? FINA 2025 te reta con ‘El Juego de la Verdad’ para soltar el control... y reírte del ego

Improvisar no es simplemente hablar sin pensar. Tampoco es exclusivamente una cuestión de humor . La improvisación teatral es una técnica profunda, sólida y generosa, que invita a las personas a contar historias desde lo que sienten, desde lo que son y desde el lugar en el que están en el presente.

“Es una técnica que despierta el imaginario y que nos permite construir en colectivo. Yo he trabajado con médicos, contadores, carniceros, amas de casa... personas que no tienen ninguna relación con el teatro, pero que descubren en esta práctica un espacio para expresarse desde lo más genuino”, explica.

Aunque muchas veces se asocia con el humor , Romina aclara que la improvisación puede tomar cualquier tono: dramático, trágico, poético o incluso político . No se requiere tener una “vis cómica” ni una personalidad extrovertida . Lo esencial es estar dispuesto a jugar.

“La técnica de improvisación no es solamente para hacer reír ni está limitada al escenario. Es una herramienta que se puede aplicar en cualquier ámbito: personal, laboral, familiar. Es para cualquier persona que quiera encontrarse con nuevas formas de relacionarse consigo misma y con los demás ”, comenta Coccio en entrevista.

Uno de los mayores aprendizajes que ofrece esta técnica es la relación con el error y el miedo al ridículo . En el taller, no se busca eliminar el miedo de golpe, sino crear un espacio seguro donde las personas puedan experimentar sin juicio.

“La escucha activa requiere estar en presente. Si estoy pensando en qué voy a decir después o en que dejé la llave abierta en casa, ya no estoy. Estar en presente es lo único que permite construir con lo que el otro propone” , asegura.

Otra piedra angular de la técnica es la escucha activa . Romina subraya que no se trata únicamente de oír las palabras del otro, sino de estar realmente presentes, atentos a todo lo que sucede en escena: los gestos, el cuerpo, el silencio.

A lo largo del taller, se explora también el concepto de “verdad” . No en un sentido moral o dogmático , sino como punto de partida creativo: actuar desde lo que soy, desde lo que siento, incluso cuando estoy interpretando a un personaje.

“No se trata de vencer el miedo, sino de darnos permiso. Si en una consigna tengo que cantar y me da pena, el espacio está pensado para que lo intente, para que vea que no pasa nada. Ahí puede haber algo valioso”, dice Romina. “El error también es material. Abrazamos el error, lo convertimos en un aliado. A veces de ahí sale algo mucho más interesante que lo que teníamos pensado”.

Este enfoque, dice la actriz, tiene efectos emocionales y sociales profundos. Aunque la técnica no pretende ser una terapia, muchas personas encuentran en ella una forma de vincularse mejor con los demás, de flexibilizar posturas rígidas, de abrirse al cambio.

“A mí me transformó profundamente. Me ayudó a ver desde otros puntos de vista, a trabajar con mis propias limitaciones, a convivir con lo inesperado. Y lo he visto en muchos alumnos. Es una técnica muy noble, muy generosa”, comparte.

Como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes (FINA) en Saltillo, Romina Coccio y Angélica Rogel presentarán dos actividades imperdibles:

- El juego de la verdad: Taller de improvisación

Fecha: Miércoles 16 de julio

Hora: 17:00 horas

Lugar: Centro Cultural Casa La Besana

Precio: Sin costo

Informes: maurott@gmail.com

-Variaciones sobre...: Espectáculo de improvisación junto a Angélica Rogel

Fecha: Jueves 17 de julio

Hora: 19:00 horas

Lugar: Centro Cultural Casa La Besana

Costo: Entrada libre, cupo limitado

Ambas actividades son presentadas por VaVaVa Impro.

¿Quién es Romina Coccio?

Desde 1996, cuando fundó la compañía “Sucesos Argentinos” en Buenos Aires, Romina ha dedicado su carrera a explorar, enseñar y expandir los alcances de la improvisación teatral. Ha ofrecido talleres y participado en festivales en países como Argentina, México, España, Brasil, Portugal, Colombia, Perú, Uruguay y Costa Rica.

Actualmente, radica en la Ciudad de México, donde imparte la materia de Improvisación en el programa de formación profesional de La Teatrería Estudio.