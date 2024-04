‘Un fraude bien montado’, esto dicen inversionistas de Grupo Peak, quien se declaró en ‘quiebra’

Monterrey, Nuevo León.- Los inversionistas de Grupo Peak viven en medio de una gran angustia debido a que su capital se ‘esfumó’, luego de que la empresa, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, se declaró en quiebra. Ante esto, existen sospechas de que sus socios fundadores se llevaron los activos a otra empresa.

De acuerdo con versiones de ex empleados, el grupo financiero, que se describía como un portafolio de inversión diversificado con una presencia en más de 19 estados de México y una cartera de arriba de 250 millones de pesos, no era más que un fraude bien montado.

Cada cliente entraba al negocio con una inversión de entre 500 mil a un millón de pesos, y de acuerdo con estimaciones, las pérdidas podrían rebasar los 800 millones de pesos.

“Grupo Peak ofrecía rendimientos a los inversionistas, que técnicamente eran prestamistas a la empresa”, dijo uno de los ex empleados del Grupo, quien prefirió guardar el anonimato.

Indicó que una de las unidades de la empresa correspondía a bienes raíces, es decir, compra y venta de terrenos en Colorado, Estados Unidos.

“Esta empresa ofrecía rendimientos a sus prestamistas, porque realmente el contrato era: la persona con capital le prestaba dinero a la empresa para hacer las inversiones y así ofrecer los rendimientos atractivos”, planteó.

Mencionó que ese era el esquema que vendían el Grupo y consistía, básicamente, en captar capital.

“Te planteaban que tenía una inversión muy diversificada y luego empezaban a abrirse para invertir en otros negocios, ya más con activos no tanto de inversión. Llevaba más de dos años captando capital y muy contentos todos los inversionistas porque sí daban esos rendimientos que le prometían. Fue ahí su éxito de ganar la confianza de la gente”, explicó.

Sin embargo, a mediados del año pasado invirtieron en unos terrenos en Colorado y abrieron una nueva unidad llamada Peak Land, se añadió.

No obstante, traían irregularidades en los precios de los terrenos porque compraban a un menor precio y los ofertaban muy por encima.

“Estaban poniendo los precios 5X arriba de lo que lo compraron”, apuntó.

Posteriormente, la empresa abrió otra unidad de negocios denominada Trans Peak, dedicada al negocio de logística con tráileres y montacargas.

“Todo fue con el mismo capital de los inversionistas”, señaló.

¿EN DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?

Tras declararse en quiebra, ex empleados dijeron que para poder responder a los inversionistas que confiaron su capital, la empresa está haciendo un análisis de liquidez en activos, para ofrecer el mayor porcentaje de recuperación.

Sin embargo, todo parece indicar que los terrenos que estaban a nombre de la filial estadounidense de la empresa, ya no pertenecen a la misma.

“Cambiaron los terrenos a nombre de otra empresa o persona. Entonces esto venía ya planeándose...Ya con esto te das cuenta de que literalmente hay probabilidad de que no dejaron con ningún activo a la empresa”, afirmó.

El ex empleado estableció que las pérdidas podrían ser por unos 800 millones de pesos.

Por su parte, uno de los inversionistas afectados, quien también dio su testimonio de forma anónima, reveló que él entró con una cantidad mucho menor a un millón de pesos, pero eran los ahorros de toda su vida.

“En general yo me acerqué a la empresa porque tenían muy buena tasa de rendimiento, proyectaban ser una empresa bastante segura. La verdad es que la armaron muy bien”, comentó.

“Decían que tenían un respaldo muy grande: propiedades, terrenos que en Estados Unidos, que aquí en México”, contó.

“Te dan una seguridad como cliente de que es algo serio. Ese es el tipo de situaciones que uno dice, pues va. También los empleados me transmitieron una confianza, porque había gente conocida del medio, influencers”, citó.

Él estuvo en la empresa desde mediados del 2023 y al principio todo marchó bien.

“En teoría, en abril ,me debieron de haber pagado, normalmente pagaban cada trimestre, y llegó la primer semana no pagaron, llegó la segunda semana y dije ‘qué onda’. Hablé con las personas de adentro que era con quien tenía contacto y dijeron que no había transferencias, que pasaba algo, que si un problema de bancos. Efectivamente, para la tercer semana ya agarró el teléfono y me dicen: hay un mega problema y todo mundo está en shock”, relató.

Al momento, desconoce qué va a pasar con lo que invirtió porque solo los han contactado por Zoom.

“No han dado explicaciones... No dicen que procede por ley, ni me han dado la atención como cliente”, puntualizó.