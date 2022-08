Ante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de una veda para la producción de cerveza en el norte del país, la iniciativa privada local dejó en claro que esto no se puede hacer por decreto y preocupa que esta limitación comprima el desarrollo de las comunidades.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, dijo que esto no es correcto y añadió que no se puede hacer porque así no se desarrollan las cuestiones económicas, sino que existen muchas aristas y variables.

Anuncio

Agregó que el Presidente lo que busca es llevarse las plantas al sur del país, sin embargo, ellas se instalaron en el norte porque en su momento se les dieron facilidades y en el caso de Coahuila exportan sin problemas.

Mientras que el director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles, externó que lo preocupante es que esta limitación vaya a comprimir el desarrollo de las comunidades, por ello, se pronunció porque se realice un análisis a conciencia de cuáles son las capacidades y vocación de cada zona.

“Aquí el llamado es a sentarnos todos a la mesa, a platicar cuáles son los pros y contra, tanto empresarios como ciudadanos y gobierno bajo el mismo techo”, dijo.

Anuncio

OPERAMOS CON VOLÚMENES AUTORIZADOS: CERVECERA

A través de un comunicado, Constellation Brands señaló que en Sonora y Coahuila han operado y seguirán operando con los volúmenes de agua autorizados legalmente, así como con su compromiso social y ambiental.

Destacaron que están conscientes de la situación del agua a nivel global, por ello, en las operaciones en Sonora y Coahuila desde hace años han creado alianzas trabajando junto con la ciudadanía y las autoridades en proyectos para cuidar el agua.

Anuncio