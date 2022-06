¿Y tu retiro está en buenas manos? conoce las Afores con más quejas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló cuáles fueron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que más quejas o reclamaciones recibieron durante 2021, donde cinco concentraron el 67 por ciento de las 8 mil 739 reclamaciones.

Afores con más reclamaciones en 2021

De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, fue Afore XXI Banorte la que recibió el 22 por ciento de las quejas del año, seguida de Afore Azteca con el 12 por ciento, mientras que, Afore Pincipal, Citibanamex y Bancoppel tuvieron 11 por ciento cada una.

Así, el índice de reclamación del sector se ubicó en 4 reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas, inferior a las 5 del tercer trimestre. Este índice, permite comparar por igual a las 10 Afore con independencia de su tamaño o participación de mercado.

Afores que resuelven más rápido las quejas

La Condusef agregó que el porcentaje de resolución favorable al usuario fue en promedio de 32 por ciento, 5 puntos porcentuales menor al del tercer trimestre de 37 por ciento. Las Afore que resolvieron más asuntos a favor del usuario fueron: Afore Coppel con 73 por ciento, Invercap Afore con 69 por ciento e Inbursa con 42 por ciento; la que menos resolvió a favor fue Afore XXI Banorte con 10 por ciento.

Afores más lentas para resolver quejas

En cuanto al tiempo empleado por las Administradoras para resolver los asuntos, el promedio del sector fue 17 días hábiles, mayor en relación al tercer trimestre que fue de 15 días. Las Afore que más tardan en resolver una queja fueron: Profuturo y Afore Coppel con 27 días, Pensionissste con 25, Citibanamex Afore y Afore Inbursa con 17 días, cada una de ellas.

En tanto, las Afores que tienen mejor desempeño en atención a usuarios fue Afore Inbursa con la mejor calificación, seguida de Pincipal, Afore XXI Banorte y Profuturo.

Así, el 55 por ciento de las quejas interpuestas por trabajadores con cuenta de Afore fueron por una solicitud de trámite no atendida o no concluida, el 23 por ciento por la falta de unificación de cuentas que no fue atendida, mientras que el 18 por ciento se dio por inconformidad en los montos, separación de cuentas no atendidas o traspaso de una Afore a otra que no fue concluida.

Finalmente, Invercap, Afore Coppel y Citibanamex destacaron por ser los administradores que más resuelven a favor de los usuarios, con entre el 60 y 75 por ciento de las quejas.

Con información de medios