De la crisis a la patente: investigadores de la UAdeC crean sanitizante natural con plantas del semidesierto coahuilense

A través de este sanitizante de base natural, los doctores Cristóbal Noé Aguilar González y José Sandoval Cortés, junto con un equipo multidisciplinario, no solo ofrecieron una solución práctica durante la pandemia, sino que también abrieron nuevas vías para el desarrollo económico local y la valorización de los recursos endémicos de Coahuila.

Este logro no solo representa un hito en la investigación y desarrollo tecnológico en México, sino que también subraya la importancia de la colaboración interdisciplinaria y el impacto positivo que las instituciones públicas pueden generar en la sociedad.

La pandemia de COVID-19, un periodo de profunda incertidumbre y desafíos sin precedentes, no solo transformó la vida cotidiana a nivel global, sino que también impulsó una ola de innovación en diversos sectores.

Fue un periodo donde el deseo de poder cooperar para reducir el número de personas infectadas y los procedimientos que se estaban implementando nos motivó a tener sanitizantes, sobre todo porque se había encarecido el alcohol, no había productos. No podíamos estar a expensas de ese tipo de sanitizantes comerciales, sino saber que pueden elaborarse con las materias primas que disponemos.

P: Lo que me parece más interesante es que, con materiales que disponemos en el semidesierto, donde no nos imaginamos que puede existir una solución, existen muchísimas. ¿El conocimiento ancestral que tienen las comunidades fue parte de lo que se aplicó en este proyecto?

(Dr. Aguilar): Sí, efectivamente. Lo primero que quisimos destacar es que el semidesierto chihuahuense, el más grande de América, es el más densamente poblado en plantas, es decir, la biodiversidad que tiene es bastante rica y muy particular. Si México es el cuarto o quinto país más rico en biodiversidad vegetal, hablar de una zona como lo es el semidesierto y sus plantas poco valoradas, poco exploradas, pues representa una oportunidad precisamente para hacerlo.

La materia prima es de bajo costo y también sabemos cómo se debe manejar. No es solamente ir a cortar las plantas en el descampado; hemos aprendido con la lechuguilla y la candelilla cómo es que se debe recolectar este tipo de materiales. Entonces, mantenemos la fuente de la materia prima, es de bajo costo y es biodegradable. Esas son grandes ventajas comparadas con los sanitizantes sintéticos. Y en cuanto a costo de la producción, también mucho más bajo.

El semidesierto chihuahuense, el más grande de América, es el más densamente poblado en plantas, es decir, la biodiversidad que tiene es bastante rica y muy particular

(Dr. Aguilar): Nosotros estamos implementando un programa de desarrollo y promoción tecnológica e innovación en la facultad. Porque no tenemos solo esta; tenemos cerca de 140 registros protegidos ante el IMPI, de los cuales ya tenemos varias patentes otorgadas en diferentes grupos de trabajo. Lo que queremos hacer es establecer el programa de presentación periódica a la comunidad de los desarrollos que se hacen aquí para que aquellos interesados puedan adquirir los derechos de estas patentes, poder ponerlas en práctica, y aquellos que estén interesados en acelerar los desarrollos que están haciendo se puedan acercar con nosotros.

Hay una pregunta que a mí en lo personal me gusta hacer en todos los casos: a la gente de a pie, ¿cómo le ayuda este desarrollo?

Esa es una de las misiones que tenemos. No podemos trabajar en nuestras investigaciones solo para dejar los descubrimientos en notas publicadas, sino que sean realidades. Porque estoy convencido de que para poder vivir en un estado sustentable y de desarrollo, se requiere la ciencia y la tecnología para vivir esa comodidad.

(Dr. Sandoval): Decirte que en la universidad estamos trabajando en el desarrollo de una cultura de desarrollo tecnológico, válgame la redundancia, porque al llegar a una patente existe la idea de que ya es el último paso para después ir a venderla. No, no, no. Existe una metodología a nivel mundial que tiene 9 niveles, y el tener una patente puede ocurrir en el nivel 2 o 4.