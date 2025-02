$!Edmundo Arizpe, el saltillense galán de las fotonovelas y uno de los mejores amigos de Silvia Pinal

“Lo único que no me gustó fue modelar ropa. No me sentía bien, me sentía como un chango, que te están viendo. Sí como modelo para prensa, para carteles, todo eso sí trabajé muchísimo: con Pepo Laudano de Italia, Paul Bartum de Nueva York, Enrique Bostelmann de aquí de México” , contó Arizpe para VANGUARDIA .

“Un día me fui a Televicentro, se llamaba, me arreglé con mi mejor traje y tuve suerte, porque una muchacha que me habían presentado hace poco, novia de un amigo, era recepcionista. Le dije que estaba buscando las oficinas de la señora Pinal, ella me dejó pasar. Llego al estudio donde están grabando los programas de Silvia. Estaba todo oscuro, solo una señora con su lamparita. La saludé, volteó, le vi su cara, sonrió y se me quedó viendo. ‘Soy Edmundo Arizpe’, le dije y ella se presentó como Laura Ortega, gerente de producción, y le conté que estaba buscando sus oficinas. ‘No tenemos oficinas, aquí estamos atendiendo’, le traía unas fotografías mías para presentarme y me dijo que no había necesidad ‘lo que usted no sabe es que soy su fan, de sus fotonovelas’. Al otro día me estaban dando llamado para el programa”, recordó.

Tal era su carisma, presencia y atractivo que incluso cuando el primer llamado se empalmaba con la boda de una hermana en Parras, le esperaron y en cuanto regresó de la boda grabó su primer programa en “Mujer, casos de la vida real”.

No obstante, pasó un año antes de conocer a Silvia.

“Nunca he sido de excesos, pero sí me gustaba ir a la disco, y una mañana, desvelado de haber salido con unos amigos, me llega una llamada. Contesto: ¿quién habla? ‘Habla Silvia Pinal’ y yo respondí ‘Ay, no mames’. Luego le dio risa, me disculpé y le expliqué, me marcó para invitarme a estar en ‘Mamá nos quita los novios’ de gira”.