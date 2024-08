Foudeqush: la coahuilense que llevó su música al mundo de Marvel

En Monclova, más allá de las problemáticas del acero con AHMSA, de las cumbias legendarias de Sonido Mazter y el olor de los taquitos de olla con salsa de chicharrón, existe un proyecto que colocó el nombre de esta tierra caliente en el mapa del mundo. Su nombre es “Foudeqush”. Fue hace más de dos años, cuando Marvel exploró la cultura Maya con la segunda entrega de Black Panther, “Wakanda Forever”. Esto representó también una oportunidad para Paola Maldonado Flores (Foudeqush) para darle un sonido a una de las escenas más importantes de la película, como es la llegada de los wakandianos a esta civilización ficticia, construída debajo del océano en la península yucateca. Junto con Vivir Quintana, quien nació en el municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera de Coahuila, Foudeqush es una de las primeras coahuilenses en formar parte de la banda sonora en películas de superhéroes con la canción “Con la Brisa”, que hizo de la mano de Ludwig Göransson; el productor musical que tiene dos Óscar en la categoría “Mejor Banda Sonora”, con Black Panther 1 en 2019 y Oppenheimer en 2024.

En entrevista para A La Vanguardia, Paola Maldonado cuenta que llegar hasta este punto no fue fácil, pues el camino se tuvo que trazar desde cero, con otras ideas lejanas y limitadas sobre lo que era el mundo de la música, además de no tener parientes a quien suceder en esa industria y con múltiples expectativas puestas sobre ella, Dice que todos los no’s a los que sobrevivió mientras estudiaba la carrera, hoy forman parte de ese logro que disfruta mientras continúa descubriendo cuáles son los mejores vientos a través de los cuales pretende transitar su carrera.

¿Quién es Foudeqush?

Es un alter ego de Paola Maldonado. Va muy de la mano con mi persona, con quien soy yo. Foudeqush tiene siete años haciendo música.

Cuéntame de tu acercamiento con la música

Me han preguntado que si cantaba o me dedicaba a la música desde pequeña y no fue así. Cuando hablo de que yo soy más compositora es porque a mí siempre me gustó escribir, pero nunca lo vi como algo más allá. Desde niña mi imaginación me daba.

A los 15 años aprendí a tocar la guitarra por hobbie, fue mi primer acercamiento. Igual nada serio. Todo pasó cuando salí de prepa y tenía que decidir qué hacer con mi vida; yo era cuadro de honor y aun así no sabía. Me empezó a asustar la idea de llevar una vida de oficina; no me veía realmente en ningún lado.

¿Cómo fueron tus primeras decisiones para llegar a donde estás hoy?

En ese entonces, una persona me dijo: voy a estudiar música. Yo dije: eso está perfecto para mí. Lo sentía como un escape para no decir que no iba a estudiar. Fue difícil lograr convencer a mis padres porque nadie en mi familia se dedica al arte.

Me la bañé porque sí estaba algo perdida, pero algo me llamaba. Estudiar música me llamaba más la atención que cualquier cosa. Una maestra me preguntó que qué haría y yo le respondí que cantar en restaurantes; eso le iba a asustar a mis padres.

Entré a la carrera de música y empecé estudiando guitarra clásica; después me cambié a producción musical donde descubrí este nuevo mundo, nuevos géneros y así se fue encaminando mi carrera.

¿Dónde empezaste tu carrera académica?

Me fui a Monterrey y es donde empecé a estudiar Guitarra Clásica en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fue un poco caótico. Yo soy la mayor y para mis papás era difícil; primero, por dejarme ir y otra, porque era una carrera que no tenía mucho sentido para ellos en ese momento.

A la fecha agradezco mucho eso, que al final hayan decidido apoyarme con los recursos que tenían.

¿Fue difícil dejar a Monclova y a tu gente?

Soy una persona muy familiar, somos muy unidos, pero Monterrey está a dos horas de Monclova así que podía ir los fines de semana. Le tengo mucho cariño a Monclova porque ahí nací, es mi familia, viví hasta los 18 años.

Pero sí siento que sentí más el cambio cuando me vine a CDMX, porque ya no es tan fácil ir.

Hoy veo que Monterrey fue una oportunidad para mí de conocer todo lo que no conocía.

¿Qué extrañas?

El calor y el frío intenso no tanto, pero es parte de mi Monclovita, jejeje. Aparte de mi familia, la tranquilidad, la calidez de las personas. Hoy vivo en una ciudad que me encanta, pero a veces es demasiado para los que vivíamos en otros lugares. Siempre me falta ir a Monclova, no puedo dejar de ir por tanto tiempo.

¿Y cómo fue convencer a tu familia?

Mi papá me decía que me apoyaba para ponerme un estudio para regresar, y yo le respondía que era difícil porque realmente no había una escena, y no porque falte talento, sino porque falta impulsarlo.

Para lo que me dedico yo era complicado vivir allá.

¿Cómo ocurre el acercamiento para que tu música apareciera en Black Panther 2?

Esto ocurrió en marzo del 2022. Estaba en mi departamento y me marca mi manager diciendo que me estaban buscando para la película, que no entendía, pero que si me interesaba fuera al estudio de Camilo Lara, quien ha trabajado en proyectos muy grandes como la película de Coco.

Ludwig Göransson, quien era el productor musical de Black Panther había venido a México y como la película 2 tenía mucho de México, quería música de aquí y vino buscando proyectos. A él le llegaron varios, entre ellos el mío y él dijo qué era lo que le llamaba la atención.

Entonces llegó el día de ir al estudio...

Yo fui sin saber qué iba a hacer, sin saber que iba a escribir, ni que iba a trabajar yo directamente con Ludwig. Fui al estudio, e hicimos la canción ahí mismo, en menos de una hora ya estaba todo. Literalmente salí y fue un “nosotros te avisamos”.

Yo no le dije a nadie, salvo a mi equipo y a mi manager, jajaja.

Soy de las que piensa que si cuentas se te ceba. Además no dije porque sabía que se iba a sentir feo si no quedaba, porque había artistas grandes como el Alemán, Santa Fé Klan.

Yo realmente me quedaba con que si me habían invitado, con eso estaba bien.

¿Cómo te dieron la noticia de que quedabas en el soundtrack?

Llegó septiembre/octubre y no me decían nada. Yo dije: pues ya fue. Un día me hablan y me dicen que querían hacer una entrevista, pero me decían que no me podían decir nada. Mi mamá siempre creyó que iba a suceder, yo esperaba lo peor para no romperme el corazón, no quería fallar.

Finalmente me dijeron que sí, y fue más impresionante que la canción sale en un momento crucial de la película. Yo no me esperaba ni A, ni B, ni C. No esperaba quedar, ni que fuera algo tan impactante.

Es una de las escenas más importantes porque mete a las personas a cierta parte de México ¿dónde la viste tú y cómo viviste el momento?

Me invitaron a la premier. Me dio coraje porque tomé el Uber y se desvió e hizo como 40 minutos más, así que no alcancé a llegar a la alfombra. Los actores y actrices estaban en la sala, yo iba con mi chico y ahí me topé a otros amigos de la música.

Antes de eso, me comentaron: “tu canción está en una escena que no te imaginas”. Ya me esperaba algo, pero al final no para como fue. Es una escena muy linda, y solo esperaba un cachito.

Literalmente me quedé pasmada y unos amigos en la sala tiraron un gritillo. Yo me chivié. No podía procesarlo muy bien.

Cómo asimilas que eres la única coahuilense que ha colaborado con Ludwig Göransson, quien tiene dos premios Óscar de música en películas como Black Panther 1 y Oppenheimer

Yo conocía a Ludwig porque sabía que había trabajado con Childish Gambinho. A mi me decían que iba a entrar con él a hacer la pieza, pero yo nunca entendí bien el nombre. Cuando salí le platiqué a mi chico y me preguntó “¿Ludwig Göransson?”, y le dije que sí.

Agradezco que no estuviera consciente de que era él porque me ayudó a sentirme no tan nerviosa y a que fluyera. De otra anera me hubiera presionado más.

¿Qué aprendizaje te dejó ese momento de tu vida?

Lo que vino después. Siempre hay muchos altibajos antes, y yo sentía que mi proyecto estaba estancado, pero cuando pasó esto, fue una afirmación de: oye, tranquila, falta un universo por descubrir. Me ayudó a ser más clara con mi proyecto y hacia donde lo quiero llevar.

Hoy vienes de una gira en Estados Unidos y has hecho colaboraciones con Girl Ultra ¿Cómo ha sido esta última parte de tu carrera?

He toureado allá un par de veces. Girl Ultra es mi amiga, pero también somos amigas de firma, y fue de mucha ayuda porque ella me ayudó a abrir esta puerta.

Es difícil incursionar en ese mercado. Esto también lo destaco porque hablo de mí, pero esto nunca ha sido sola, trabajo en una disquera independiente y tengo además una red de apoyo de gente que me ha ayudado.

¿Qué es lo que viene para tu proyecto?

Siempre he querido extenderlo internacionalmente. En México es el país donde más apoyo tengo, pero quiero extenderlo. Siento que estoy en un buen momento y estoy enfocada en eso. Voy a sacar un EP con sonidos más electrónicos y me va a dar para abrirme más.

Hay veces que me preguntan que cómo me veo, y piensan obtener respuestas de que me gustaría ganarme un grammy y está bien. Pero mis metas van más de la mano con mi persona; me gusta mucho lo que hago, quiero seguir viviendo de eso.

No tengo en este momento esas metas tan ambiciosas, más bien ahorita tengo metas como seguir cantando cuando esté más grande, lo difícil es mantenerlo.

Quiero seguir madurando mi proyecto, mi sonido. Deseo mucho tourear en Europa y México y espero el otro año se logre.

¿Qué opinas de las historias románticas para llegar al éxito?

Todas las situaciones son distintas y los contextos de cada persona. Podríamos hablar de coincidencias, o si alguien le quiere llamar “un poco de suerte”, pero siempre, detrás de estas cosas hay mucho sudor.

Yo no vengo de una familia adinerada, aunque he tenido siempre el apoyo de ellos. Alguna vez vi comentarios que decían “con gente conectada, cualquiera”, y en realidad no saben todo lo que ha pasado.

Ha habido momentos en los que estuve en la situación correcta, pero siento que todo va mucho porque empecé a ser más sincera con lo que yo quería y siento que ahí uno llama a eso; de alguna manera las cosas se van acomodando. No todo es bonito, pero es un proceso.

¿Sientes que cambió la forma del mundo hacía contigo?

Sí, cambió la forma de ver de las personas a la industria a la que yo quería dedicarme. Muchas veces las personas solo me decían: “échale ganas, es bonito tener un sueño”.

Tal vez pensaban que yo estaba jugando y lo entiendo. Tal vez pensaban que el éxito solo radica en La Academia o La Voz México. Sí está cañón que se respeten tus ideas hasta que ocurra algo como esto.

Platícame también de las veces que te han dicho que no

Claro, detrás de todo esto hay un montón de nos. Mi forma más obvia para hacer dinero era cantar en restaurantes y cuando estaba en Monterrey audicioné para varios grupos de covers.

Estaba raro porque en algunos quedaba, iba al lugar y no me volvían a llamar. Ahora lo agradezco porque sino estaría en un momento totalmente diferente.

Sí me agüitaba y sentía feo, pero seguía en lo mío. Igual me pasaba en la carrera de guitarra; me agüitaba porque me pedían tocar algo y yo sentía que no era buena como los otros. Mil cosas se han caído, pero el punto es seguir.

A veces también es que estás muy casado con una idea, pero debemos ser abiertos, aunque siempre sepamos quienes somos. En los nos hay una oportunidad para que uno voltee a ver otras cosas. Hoy los agradezco.

Viendo en retrospectiva, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que lean esto?

Espero que igual esto inspire a las personas. Siempre voy a decirle a las personas que ánimo. Yo sé que hay mucho talento, no hay que limitarse a pesar de que nacemos en contextos de ciudades más pequeñas.