La primera mujer chofer en Saltillo

Sin miedo ni preocupaciones

Durante la entrevista que Vanguardia le hizo a María hace 44 años, ella presumió de la buena organización del transporte público en la capital coahuilense. Explicó que los tiempos estaban perfectamente calculados, y que si una combi tenía pasaje lleno, la que venía atrás recogía a las personas.

La cuota era de tres pesos. Al pagar, tanto el chofer como los pasajeros quedaban cubiertos por un seguro en caso de accidente.

Aunque los percances no eran algo que le preocupara a María: “No, no es peligroso. Todo consiente en manejar con precaución y hacer buen tiempo. Hasta ahora no he chocado ni me han chocado”, comentó.

Y sobre la posibilidad de sufrir algún asalto o robo, María tampoco tenía miedo. En aquel año, los periódicos publicaban notas sobre percances vehiculares menores, algunos atropellados y accidentes domésticos, pero rara vez se contó la historia de un asalto en el transporte.

La seguridad fue una de las razones por las que María tuvo el apoyo de su papá y de su novio cuando se le ocurrió la idea de ser chofer. Y aunque sabía poco de mecánica, el saber cambiar un neumático también le daba cierta tranquilidad.

La verdadera vocación

Si bien María disfrutaba de su primer mes como chofer, este no era un trabajo al que pensara dedicarse por muchos años.

A pesar del buen trato que le dieron sus compañeros y la ciudadanía, incluso ante las felicitaciones que recibió de algunos pasajeros, en realidad ella quería ser maestra.

En verano de 1977 acabó la preparatoria y en septiembre de ese mismo año buscaría ingresar a la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Por un tiempo había sido profesora interina, pero ahora quería darle formalidad a sus estudios profesionales.

Aunque su prioridad era la universidad, no descartó la posibilidad de que los horarios le permitieran estudiar y ser chofer. Incluso llegó a comentar, que una vez casada, le gustaría contar con el apoyo de su esposo para ser conductora de transporte público.

Pero de la historia de María Teresa no se sabe mucho más. Cuánto tiempo se quedó como chofer, si se graduó o no como maestra, o si finalmente tuvo planes de boda con su novio de ese tiempo.

Lo que se puede afirmar, es que fue una revolucionaria de su época. Quizá ahora, con su historia, vuelva a inquietar a las mujeres y las impulse a romper los clichés.