¿Es una muestra de la estructura patriarcal internalizado en la sociedad? Por supuesto. Y no debe quedar solo en evidencia, sino que estos casos deberían servirnos también cuestionar la actualidad.

Como explica Silvia Federici en “Calibán y la bruja” , la persecución de las mujeres acusadas de hechicería no solo fue un acto de superstición, sino una estrategia de control sobre sus cuerpos y su capacidad de agencia. La misma lógica opera en las historias de amor y brujería en Saltillo.

Pero llevemos toda esta charla al tema histórico en Saltillo , en torno a las historias de amor embrujado en la ciudad. No porque sean curiosidades del pasado, sino porque, al leerlas, es inevitable vernos reflejados en ellas en el presente.

Aprovecharé este espacio par hablar más adelante de algunos casos de “brujería amorosa” en Saltillo no solo por su valor documental o por una fascinación con lo arcaico, sino porque en ellos vemos las mismas dinámicas de control, obsesión y deseo que siguen operando hoy.

No hay cultura sin sus fórmulas mágicas para el amor, sus filtros, sus invocaciones. Desde las pócimas medievales hasta los rituales contemporáneos de TikTok, el amor y la magia han ido de la mano, como si el deseo pudiese ser domado con el procedimiento correcto.

Lo mencionó Georges Bataille al escribir que el erotismo es, ante todo, una transgresión, un cruce de límites que revela la precariedad de la identidad y la fragilidad de los cuerpos. Lo enunció también Lacan, que redujo el amor a una falta: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es.

El amor ha sido siempre un escenario de lo imposible, una trampa en la que el deseo se enreda para no enfrentarse a sí mismo. Amar es, en cierto sentido, aceptar la pérdida desde el principio, vivir con la certeza de que la promesa del otro nunca se cumple del todo.

Manuela juró que no sabía nada, que nunca había practicado hechicería ni conocía a nadie que lo hiciera. Pero su negativa solo enfureció más a González, quien la golpeó hasta que, por miedo a ser asesinada, aceptó la acusación y dijo que podía curar a su esposa con un muñeco que tenía en su casa.

Freud señaló que el deseo está marcado por la falta: anhelamos lo que no tenemos y, cuando lo obtenemos, deja de ser deseable. Aun así, la cultura insiste en la promesa de su cumplimiento, como si el romance, la pareja o el sexo pudieran suturar la herida de nuestra incompletud.

El caso llegó a los tribunales. El juez tercero de lo social encontró a Marcelino en un estado de trance. No había pruebas fehacientes del hechizo, pero tampoco había una explicación racional para su comportamiento. Así que la única solución fue aceptar el matrimonio.

En marzo de 1921, tras días de insomnio y crisis, su familia pidió ayuda a las autoridades, quienes montaron guardia en su habitación.

A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Lo encontraron flotando en la alberca sin signos de ahogamiento. Su hermana yacía inconsciente en el patio, aferrada a un zapato suyo, asegurando que intentó detenerlo cuando lo vio “volar”.

El misterio nunca se resolvió. Para algunos fue un ataque de histeria, para otros, una prueba de que el miedo puede ser tan letal como aquello que lo provoca.

Debo decir que no encontré documentos formales que acrediten el hecho. Si embargo no quise dejarlo fuera. Porque al final, la historias que nos dan identidad no son solo aquellas que se comprueban con el método científico.

Hechizos digitales y amor en la era del algoritmo

Los casos de Saltillo no son reliquias del pasado. Con quien se platique, es fácil encontrar testimonios de personas que conocen alguien a quien le dieron agua de calzón, que lo tienen amarrado, que le hicieron un trabajo.

Aquí no estamos diciendo que eso sea cierto o no.

Lo que sí creo que de formas contemporáneas, los hechizos de amor siguen existiendo. El deseo sigue manipulándose, aunque ya no sea con toloache, sino con algoritmos que nos muestran, una y otra vez, el rostro de quien queremos olvidar. Las redes sociales han convertido la ausencia en una ilusión: basta un like para mantener vivo el espejismo de la cercanía, basta un mensaje no respondido para provocar la ansiedad del abandono.

El amor, como en los viejos rituales, sigue siendo una transacción de poder. Si antes un conjuro ataba el alma de alguien, hoy son las plataformas digitales las que deciden a quién seguimos viendo, con quién seguimos interactuando, a quién seguimos deseando.

Tal vez, en última instancia, el amor no sea algo que se encuentre o se fuerce, sino algo que se inventa cada día, sin garantías, sin conjuros, sin la seguridad de que mañana seguirá existiendo.

Y tal vez, justo ahí, en su fragilidad, resida su verdadero poder.