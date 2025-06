Banamex actualizará en junio 2025 las comisiones en pagos de tarjeta de crédito: ¿Para quiénes aplica?

Estas cifras aplican para quienes realicen sus pagos en las referidas tiendas.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR ESTAS COMISIONES?

Pese a que aparenta, ser cantidades mínimas, pueden elevar considerablemente el total a pagar, en especial si se realiza el pago de la tarjeta de crédito mes con mes.

Por esto, Banamex invitó a sus clientes a visitar sus más de mil 700 sucursales distribuidas en todo México.

10 CONSEJOS ÚTILES PARA MANTENER UN BUEN HISTORIAL CON LA TARJETA DE CRÉDITO

1. Realiza el pago en tiempo y hora: Los pagos atrasados son el principal factor que afecta negativamente tu historial crediticio, por lo que se recomienda poner recordatorios o activas los pagos automáticos, para no rebasar la fecha de vencimiento.

2. Paga el total: Paga siempre el saldo completo de tu tarjeta, ya que esto no solo te ayudará a evitar cargos por intereses, sino que también demuestra a los acreedores que eres responsable y puedes manejar tu crédito de manera efectiva.

3. Mantén bajo tu utilización de crédito: La utilización de crédito es el porcentaje de tu crédito disponible que estás usando. Se recomienda mantenerla por debajo del 30%. Por ejemplo, si tienes un límite de $10,000, intenta no usar más de $3,000. Una baja utilización indica que no dependes demasiado del crédito.

4. Evita cerrar cuentas antiguas de crédito: La antigüedad de tu historial crediticio es un factor importante. Si cierras una tarjeta de crédito antigua, podrías acortar la duración promedio de tus cuentas, lo que podría afectar negativamente tu puntaje. Mantén activas las cuentas más antiguas, incluso si solo las usas ocasionalmente.

5. No solicites demasiado crédito a la vez: Cada vez que solicitas una nueva tarjeta de crédito o un préstamo, se realiza una consulta de crédito “dura” en tu historial, lo que puede reducir temporalmente tu puntaje. Evita solicitar múltiples créditos en un corto período.

6. Revisa tus estados de cuenta regularmente: Revisa tus estados de cuenta mensuales para asegurarte de que no haya errores o transacciones no autorizadas. Esto no solo te protege contra el fraude, sino que también te ayuda a mantener un control preciso de tus gastos y saldo.

7. Diversifica tu tipo de crédito: Tener una combinación de diferentes tipos de crédito (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos automotrices, hipotecas) puede ser beneficioso a largo plazo, ya que demuestra tu capacidad para manejar diferentes responsabilidades financieras. Sin embargo, solo considera esto si realmente necesitas y puedes manejar los nuevos créditos.

8. Paciencia: Un historial crediticio sólido no se construye de la noche a la mañana. La consistencia en los buenos hábitos de pago a lo largo del tiempo es lo que realmente fortalece tu perfil crediticio.

9. Monitorea tu historial: En México, puedes consultar tu Buró de Crédito y Círculo de Crédito una vez al año de forma gratuita. Revisa tu reporte para identificar cualquier error o actividad sospechosa que pueda estar afectando tu puntaje.

10. Usa tu tarjeta de crédito con estrategia: Utiliza tu tarjeta de crédito como una herramienta financiera, no como una extensión de tus ingresos. Haz compras que ya tenías planeadas pagar con efectivo o débito y luego paga la tarjeta inmediatamente. Esto te ayuda a construir historial sin acumular deudas.