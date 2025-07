Así es la amarga espera para encontrar a los desaparecidos en Texas

Cuando se le preguntó por la línea de tiempo en la que se compartieron los avisos cada vez más urgentes del Servicio Meteorológico Nacional con los residentes, el sheriff pidió más tiempo. “Creo que hay que responder a esas preguntas”, dijo a los periodistas, y añadió: “Vamos a obtener esa respuesta. No vamos a huir. No vamos a escondernos”.

Abbott hizo pública la agenda mientras la sombría búsqueda de los desaparecidos se extendía aún más por Hill Country, y algunos familiares recibían las noticias que tanto temían. Una mujer cuya madre, padrastro, tía, tío y primo habían desaparecido a causa de las inundaciones se enteró de que se habían encontrado los cuerpos de su madre y su padrastro.

“Tenerla como madre fue un tesoro que apreciaré siempre”, escribió Hailey Chavarria en un mensaje de Facebook sobre su madre, Michelle Crossland. “Lamento que sea la actualización que nadie quería”.

La cifra de personas desaparecidas citada por el gobernador el martes superaba con creces el número que los funcionarios locales habían reconocido anteriormente, lo que sugiere que el número de víctimas mortales en todo el estado podría ser más del doble. No está claro cómo se confeccionó la lista de desaparecidos, y las autoridades no respondieron a las preguntas al respecto el martes por la noche.

Jermaine Jarmon, de 52 años, quien vive al norte de Austin, en el condado de Travis, estaba entre los que esperaban noticias el miércoles. Su hija de 16 años, Felicity Jarmon, seguía desaparecida. Jarmon, también conocido como “JJ”, ya había recibido la noticia de que su pareja, Alissa Martin, de 54 años, y su hijo Braxton Jarmon, de 15, habían muerto en las inundaciones.

La familia se vio atrapada por la rápida crecida de las aguas que salieron del arroyo que pasaba por su patio trasero. Jarmon dijo que la familia no había oído ninguna advertencia oficial de que se avecinaba una inundación. Lo alertó un vecino, dijo, no los bomberos, que estaban a un kilómetro de distancia.

“Podrían haber ido calle arriba y calle abajo con las sirenas encendidas”, dijo.

Por ahora, mientras espera noticias de su hija, Jarmon dijo que intentaba sobrevivir día a día. “Es todo lo que puedo hacer”, dijo. “Para el resto de mi vida”.

Las inundaciones, que golpearon una región repleta de campamentos de verano y familias de vacaciones, figuran ahora entre las catástrofes estadounidenses más mortíferas para los niños en varias décadas. Solo en el condado de Kerr murieron 36 niños, muchos de ellos de Camp Mystic, un campamento de verano cristiano para niñas.

Se ha confirmado la muerte de 27 campistas y miembros del personal, según el campamento. Las autoridades dijeron que hasta el miércoles por la mañana no se habían recuperado los cuerpos de cinco campistas y una consejera de 19 años.

Además de las muertes del condado de Kerr, al menos siete personas murieron en el condado de Travis, ocho en el de Kendall, cinco en el de Burnet, tres en el de Williamson y una en el de Tom Green.

El miércoles siguieron apareciendo historias de pérdidas. La hija de Katheryn Eads, quien estaba acampando en el condado de Kerr cuando las inundaciones arrasaron la zona, describió a su madre en un correo electrónico enviado a The New York Times, y dijo que Eads había trabajado en educación infantil como psicóloga, ayudando a niños del sistema de acogida, y que luego pasó un tiempo como profesora universitaria.

“Era una esposa, hija, madre, abuela y persona increíble que se pasó la vida ayudando a los niños”, escribió la hija de Eads, Victoria Eads. Eads estaba acampando en una caravana con su esposo, Brian Eads, quien se agarró a un árbol y sobrevivió.

“Nos arrastró a los dos y luego la perdí”, dijo Eads mientras buscaba a su esposa en el refugio de una iglesia el día de las inundaciones. Dijo que intentó nadar a través de las rápidas y oscuras aguas en busca de su voz, pero que la perdió de vista cuando fue golpeado en la cabeza por los escombros de la inundación.

Emily Cochrane, Jack Healy, Campbell Robertson y Jenna Russell colaboraron con reportería.

Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México. Está radicado en San Antonio.

Pooja Salhotra cubre las noticias de última hora en Estados Unidos. c. 2025 The New York Times Company.

Por Edgar Sandoval y Pooja Salhotra, The New York Times.