‘Congela’ tu dinero y gana hasta 15 % de intereses con las nuevas Cajitas de Nu: ¿Qué son, cómo funcionan y cómo congelar tu dinero?

Congelar dinero en las Cajitas Nu es una nueva opción que estará disponible gradualmente para los usuarios. Permite que tu dinero “trabaje congelado” durante un período de tiempo preestablecido, ofreciéndote una forma efectiva de ahorrar a largo plazo con rendimientos más altos. Es esencial destacar que durante el período de congelación, no podrás disponer del dinero.

PLAZOS E INTERESES DE LOS PLANES DE AHORRO DE NU

Cuenta Nu ofrece dos opciones de plan de ahorro al congelar dinero en las Cajitas:

- Plazo de 7 días: Tasa de interés anual del 14.6%

- Plazo de 28 días: Tasa de interés anual del 15%

Estos plazos ofrecen atractivos rendimientos para aquellos que desean planificar sus ahorros de manera efectiva y beneficiarse de intereses compuestos.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CONGELAR TU DINERO CON LAS CAJITAS DE NU

Al utilizar la funcionalidad de congelar dinero en las Cajitas Nu, disfrutarás de dos beneficios principales:

1. Rendimientos Mejorados: Obtén rendimientos más altos en comparación con las Cajitas Nu regulares, lo que te permite hacer crecer tu dinero de manera más efectiva.

2. Planificación Flexible a Corto, Mediano y Largo Plazo: Sabrás exactamente cuándo estará disponible tu dinero mientras genera ingresos pasivos para ti.

CONGELAR O NO CONGELAR... ESE YA NO ES EL DILEMA

La decisión de congelar o no congelar tu dinero dependerá de tu estrategia de ahorro y necesidades financieras. Si tienes dinero que no necesitas utilizar durante un período que coincida con los plazos de 7 o 28 días, congelar parte o la totalidad de tu dinero puede ser una opción más rentable. Por otro lado, si no estás seguro de cuándo necesitarás disponer de tus ahorros, las Cajitas Nu estándar continúan ofreciendo rendimientos competitivos y disponibilidad inmediata.