¿Cuánto te pagarán de aguinaldo en 2024 si ganas 6 mil pesos al mes en México?

Además, aquellos trabajadores que no hayan cumplido un año completo de servicio para la fecha de pago de esta prestación también tienen derecho a recibir una parte proporcional de aguinaldo. Esto significa que, aunque la persona se encuentre laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, el monto de esta prestación se calcula según los días trabajados en el año.

¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE EL AGUINALDO NO SEA PAGADO A ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE?

El aguinaldo es un derecho irrenunciable para el trabajador. La ley indica que este pago debe efectuarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. En caso de que una persona no reciba su aguinaldo en la fecha establecida, puede acudir a la PROFEDET, la cual ofrece servicios gratuitos de orientación y representación jurídica para quienes no han recibido esta prestación. Además, la ley otorga un plazo de hasta un año para que el trabajador pueda reclamar el pago de su aguinaldo, en caso de incumplimiento por parte del empleador.

SALARIO PROMEDIO EN MÉXICO ES DE 6 MIL PESOS

El salario promedio mensual en México varía considerablemente según el tipo de empleo, la ubicación geográfica y la industria. De acuerdo con datos de Mexico Indeed Salaries, el salario promedio en el país es de aproximadamente $6,043 pesos mensuales, aunque los ingresos de los trabajadores pueden fluctuar considerablemente en función de estos factores.

Los estados con los salarios promedio más altos para profesionistas y técnicos en el país son Baja California Sur ($12,900 MX), Campeche ($12,200 MX) y Coahuila de Zaragoza ($11,900 MX). En cuanto a las regiones con la mayor concentración de la fuerza laboral, se destacan el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Datos de la plataforma Data México indican que en el segundo trimestre de 2024, el salario promedio de profesionistas y técnicos fue de $7,920 pesos mensuales, con un promedio de 37 horas laborales a la semana. La fuerza laboral en esta categoría suma más de 10 millones de personas.

CÓMO ES EL AGUINALDO EN EL SECTOR INFORMAL

El aguinaldo en el sector informal, al no estar regido por la Ley Federal del Trabajo, no se encuentra garantizado de manera oficial, aunque algunos empleadores informales ofrecen una gratificación similar. En este sector, que representa una porción significativa de la economía mexicana, Data México revela que el 34.5% corresponde a mujeres con un salario promedio de $4,780 pesos, y el 65.5% son hombres, quienes en promedio perciben $6,340 pesos mensuales. Sin embargo, para quienes laboran en empleos informales, la percepción de aguinaldo no está amparada por la ley, dejando a esta población sin acceso a dicha prestación.

El aguinaldo es una prestación de gran importancia para las y los trabajadores, ya que representa un ingreso adicional al salario mensual, el cual puede destinarse a cubrir gastos del fin de año, incluyendo cenas familiares, viajes, pagos de deudas y compra de regalos. Además, el aguinaldo puede ayudar a las personas trabajadoras a cubrir gastos de inicio de año, como la adquisición de útiles escolares, pago de servicios o cuotas anuales, entre otros.

Para quienes tienen dudas sobre el monto del aguinaldo o sobre cómo deben recibir este pago, la PROFEDET es la institución encargada de brindar asesoría gratuita y, en caso necesario, apoyo legal. La orientación está disponible para todos los trabajadores regidos bajo la Ley Federal del Trabajo.