El SAT vigila las transferencias bancarias: no pongas estos conceptos de pago

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda que se evite poner ciertas palabras en los conceptos de pago cuando se realiza una transferencia bancaria, pues esto puede generarle problemas a quien recibe el dinero.

El concepto de pago es una descripción de la transferencia, con el que se identifican los movimientos realizados en la cuenta.

El SAT puede solicitar información al banco y acceder a los conceptos, por eso es importante escribir palabras adecuadas que te prevengan de cualquier malentendido, también la inteligencia artificial tiene la capacidad de ubicar dichas palabras, las cuales automáticamente las relaciona con delitos.

¿QUÉ NO PONER EN EL CONCEPTO DE PAGO?

Evita poner frases que remitan a bromas.

No uses nombres raros o falsos.

No escribas “armas”, “drogas” o algún producto o servicio ilegal.

De momento puede parecer divertido y generar ciertas risas, sin embargo, al SAT no le parece nada gracioso que haya movimientos de dinero que sean asociados a actividades ilícitas, en cualquier momento puedes ser llamado para aclararlos.

¿CUÁLES FRASES SÍ SE PUEDEN USAR?

No es necesario quebrarte la cabeza para encontrar el concepto adecuado que te evite cualquier tipo de problema; “pago de colegiatura”, “pago semanal teléfono”, “pago renta”... O si es un depósito a un amigo frases sencillas como: “comida” te salvarán de ser objetivo del SAT.

Es importante no dejar el espacio de concepto en blanco, así sea solo una palabra, porque no escribir nada podría generar dificultades para identificar y clasificar la transacción, lo cual afectará tarde o temprano los registros financieros.

Es necesario tomar con la seriedad que merece la aplicación de los bancos y a su vez, las transferencias bancarias, las bromas pueden esperar, es importante llenarlos con responsabilidad si no quieres un malentendido con el SAT.

