El tazo maldito de Elmyra, ‘El Chupacabras’ y otras leyendas urbanas virales... ¡antes de las redes sociales!

Sin la viralidad de las redes sociales, estas historias sonaron en gran parte del país; no había niño que no hablara del tazo maldito de Elmyra (o Elvira como se le conoce en México) en las escuelas o de ‘El Chupacabras’ , que llegó a las primeras páginas de los diarios más reconocidos de México.

Quien no recuerda los famosos tazos, eso pedacitos de plástico que nos hacían pasar una buen rato cuando éramos niños. En 1994, Sabritas presentó una colección con las imágenes de una famosa caricatura de la época, Los Tiny Toons .

El divo de Juárez no se escapó de esta leyenda pues en los años 90 apareció la canción “Querida” una de las más famosas del artista y algunos señalaron que al invertir la letra de este tema contenía un mensaje subliminal relacionado con el diablo.

El payaso de plástico bajo su pierna y el brazo de la banca, el individuo sentado al lado del payaso sufrió un infarto y falleció, mientras el que iba a tomar la foto relato lo sucedido y después cayó en estado de coma.

¿Verdadero?

Obviamente no. La historia carece de sustento, no existe una versión oficial y el supuesto video jamás fue difundido. Sin embargo Ronald McDonald no deja de ser un personaje espeluznante.

DULCES CON DROGAS

Este mito urbano es el más antiguo de la lista, y es muy posible que ya se conociera desde los 80’s. En pocas palabras, este rumor alertaba la presencia de dulces en las proximidades de los colegios, que captaban nuevos clientes regalando “muestras gratis” en los caramelos.

Si diseccionamos esta leyenda, es fácil entender cómo pudo surgir. La adicción a la heroína fue uno de los grandes problemas sociales durante los 80.

La preocupación por la infancia hizo el resto para que se volviera un mito viral.