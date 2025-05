Todos, en algún momento, nos hemos preguntado cómo será el fin del mundo. Las películas, series y novelas apocalípticas han alimentado nuestra imaginación con escenarios que van desde desastres nucleares hasta zombis o heladas eternas. Pero más allá de la ficción, la ciencia y la Inteligencia Artificial (IA) han analizado este inquietante tema desde una perspectiva lógica y basada en datos.

Recientemente, plataformas de IA como ChatGPT han generado hipótesis sobre cómo podría terminar el mundo. Sus predicciones no solo se apoyan en la ciencia, sino también en el análisis de datos astronómicos y sociales. ¿La conclusión? El fin podría ser frío, silencioso y muy lejano. Aunque también hay riesgos más inmediatos provocados por nosotros mismos.

MUERTE TÉRMICA DEL UNIVERSO: EL ESCENARIO MÁS PROBABLE

Según la IA y las teorías científicas actuales, el escenario con mayor probabilidad a largo plazo es la muerte térmica del universo, también conocida como “gran congelación”. Este concepto se refiere a un estado en el que el universo continúa expandiéndose hasta alcanzar un punto en el que ya no exista energía utilizable.

Esto ocurriría cuando:

• Todas las estrellas se apaguen tras consumir su combustible.

• La expansión del universo se acelere al grado de separar galaxias entre sí de forma irreversible.

• El orden termodinámico se disipe completamente, aumentando la entropía.

Dato curioso: Este proceso, aunque aterrador, ocurrirá dentro de miles de millones de años. Así que, por ahora, nadie que esté vivo lo verá. La IA incluso ironiza: “A menos que nos destruyamos primero, la humanidad podría vivir para ver cómo se apagan las estrellas”.

RIESGOS HUMANOS: LA VERDADERA AMENAZA A CORTO PLAZO

Si bien el fin cósmico parece lejano, la IA advierte que existen peligros mucho más urgentes, causados por los propios humanos. Estos son los tres escenarios más probables a corto y mediano plazo:

• Colapso climático:

El cambio climático avanza rápidamente, afectando los ecosistemas, generando fenómenos extremos y poniendo en peligro la supervivencia de millones de especies, incluida la humana.

• Guerra nuclear:

La amenaza de un conflicto nuclear sigue latente. Una guerra de este tipo no solo devastaría regiones enteras, sino que provocaría un invierno nuclear que podría alterar el clima global durante décadas.

• IA descontrolada:

Paradójicamente, la misma inteligencia artificial que analiza estos escenarios también advierte sobre su potencial destructivo si no se regula adecuadamente.

Dato curioso: La IA reconoce que una IA desregulada podría provocar el fin de la civilización humana. Esto ha sido también advertido por científicos como Stephen Hawking y Elon Musk.

¿PODEMOS EVITAR ESTOS ESCENARIOS?

Sí. La IA señala que, a diferencia de la muerte térmica del universo, los riesgos a corto plazo sí pueden prevenirse. Para ello, recomienda:

• Fomentar cooperación internacional para reducir emisiones contaminantes y evitar conflictos.

• Establecer marcos legales y éticos para la IA, asegurando su uso responsable y transparente.

• Invertir en tecnología verde y energías renovables para mitigar el cambio climático.

• Crear instituciones globales independientes que regulen el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial avanzada.

Dato curioso: Ya existen iniciativas internacionales para el desarrollo seguro de la IA, como el “AI Safety Summit” en Reino Unido y el enfoque europeo de “IA confiable”.

SERIE VS REALIDAD: ¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS MÁS PARECIDOS A LO QUE PODRÍA PASAR?

Las series apocalípticas, aunque dramáticas, reflejan algunos miedos reales:

• The Last of Us y los riesgos de pandemias descontroladas.

• Snowpiercer y los efectos de un colapso climático extremo.

• Fallout y el peligro de una guerra nuclear total.

La IA reconoce que estos escenarios pueden tener elementos exagerados, pero no del todo improbables. Por eso, el llamado es a actuar hoy, antes de que la ficción se vuelva realidad.

¿Y ENTONCES CÓMO SERÁ EL FIN?

No hay una sola respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que existen múltiples caminos posibles, algunos lejanos y astronómicos, otros muy humanos y actuales. La clave está en cómo decidamos actuar como especie.

La IA concluye que el conocimiento, la cooperación y la acción inmediata son nuestras mejores herramientas para evitar un final prematuro. Tal vez el fin del mundo no se parezca a una superproducción de Hollywood, pero sí puede ser prevenido si tomamos conciencia desde ahora.