$!La contramarcha LGBTIQ+: No es orgullo, es rabia

Sin embargo, las voces de la disidencia y el activismo no se logran escuchar del todo y se pierden ante el “pink whashing” de las marcas y las trasnacionales que cada año, durante un mes, se apropian de la bandera del arcoiris, fingen inclusión y claro, hacen sonar sus máquinas registradoras. El orgullo se vende al mejor postor , y quienes tienen dinero marchan hasta adelante, hacen activaciones, colocan sus logos en carros alegóricos, organizan fiestas VIP, suben a sus talentos arriba del escenario y se hacen escuchar por encima de una muchedumbre que grita justicia, pero no encuentra el eco necesario y el micrófono no siempre llega a sus manos.

En el mes del Orgullo, la Contramarcha de la Rabia colocó lo marginal en el centro y el activismo acaparó todos los reflectores. La periferia invadió las calles de la ciudad para gritar por todo lo alto que otro mundo es posible porque el nuestro, dentro y fuera del colectivo LGBTIQ+ , sigue en obra negra y aún quedan muchos arreglos que hacerle. Un curita no basta para las dolencias del colectivo y por eso surgió esta movilización que puso a las disidencias por encima del dinero, la hegemonía y los privilegios. El llamado de la Resistencia Anarkoiris lo dejaba claro y los que tuvieron oídos y escucharon acudieron a ser parte de esta: “Rabia organizada, memoria viva, rebeldía queer. No estamos aquí para entretener a nadie, se trata de salir a protestar. El orgullo nace libertario y de no tener miedo a romperlo todo”.

En este contexto se hizo escuchar la voz anarquista de la artista no binarie y performancera queretana Leche de Virgen, quien, con el puño levantado, gritó una frase que se convirtió en el deber ser de esta marcha: “Yo no siento orgullo, siento rabia”. En ese sentido, contó al medio Abogacía el trasfondo de esa consigna que se volvió no solo viral, sino en un movimiento que este sábado convocó a esta movilización alternativa donde el activismo tuvo todos los reflectores: “La frase se extrajo de un texto que escribí en el 2014 y se volvió una consigna. Mucha gente la retomó y la ha pintado en las marchas y la ha vuelto parte de las pancartas. Cuando yo lo escribí era una forma de criticar la idea del pride, del orgullo, concepto conectado con la blanquitud, con la idea del gayness. Yo nunca encajé en esa categoría porque tiene presupuestos muy específicos, tanto de clase como de raza, que no tienen que ver sólo con el deseo o la orientación. A mí nunca nadie me insultó diciéndome gay, a mí me insultaban diciéndome marica o puñal u otras cosas”.

Y es que la marcha del pasado fin de semana que reunió casi un millón de manifestantes, ha sido blanco de disputas porque cada año va perdiendo su vínculo con los derechos humanos y ya no es una caja de resonancia para el empoderamiento del colectivo, para exigir libertades y luchar contra la opresión sistemática: “Yo nunca fui una persona homosexual ni gay, no encajo en esas categorías. Lo gay fue cooptado por el neoliberalismo y generó todo un mercado rosa y arcoíris. Todos los años, en las marchas del orgullo, vemos muchísima gente que no está ahí cuando se les necesita, cuando hay un transfeminicidio, por ejemplo; pero la gente que va a la Marcha del Orgullo, no están en las marchas contra el genocidio en Gaza, el Congo, Sudán, o en las diferentes formas de violencia que han ocurrido aquí en el país, como Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, Atenco. Es claro que las marchas del orgullo giran en torno a una idea capitalista de la identidad, un identitarismo al servicio del neoliberalismo y del mercado. Para mi ahí no hay potencia política, por eso yo no siento orgullo, siento rabia. La rabia, lamentablemente, es un sentimiento que nos atraviesa a muchas otras personas del sur global de México hacia abajo, por las cosas que ocurren”, comentó en entrevista Leche de Virgen y este sábado sus palabras cobraron sentido cuando la convocatoria para la Contramarcha de la Rabia vio llegar a cientos de personas para alzar la voz y abrazar causas que no son virales y también a las minorías dentro de la minoría en un colectivo cuyo acrónimo que es monopolizado por la letra G.