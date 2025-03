¿La CFE está cazando “Diablitos” en marzo?; ¿qué dicen las cuentas oficiales?

A finales del 2024, e incluso en los primeros meses del 2025, la noticia de operativos de la CFE que buscan “diablitos” en los medidores de luz en Durango ha rondado en el internet.

Las diferentes fuentes de este particular reporte comunicaron que operativos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscaron en los medidores de luz, de las colonias: Bermejillo, Mapimí y Azteca, del estado de Durango, si es que habían instalado “diablitos”.

De este evento, se han generado noticias especulando que la CFE comenzará una campaña de investigación y cateo en el resto de México, especialmente a lo largo del mes de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan nuevo apagón en colonias del norte de Saltillo

Sin embargo, desde las fuentes oficiales de la CFE (sus redes sociales, o incluso sus comunicados de prensa en su página web) no se ha comunicado de manera oficial que estos operativos estén, o vayan a estar, activos.

Hasta la fecha de esta publicación, no se ha informado, desde cuentas oficiales, sobre operativos en grandes masas; no obstante, eso no significa que no haya una vigilancia en respecto a la revisión de posibles estragos de energía, a causa de “diablitos” instalados en domicilios.