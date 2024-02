¿Las vacaciones de Semana Santa son días de descanso obligatorios? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

❌¡La discriminación no tiene cabida!



📣 Es tu derecho trabajar en un ambiente laboral libre de discriminación



🔎Si no respetan tus #DerechosLaborales o has sufrido discriminación, comunícate con nosotros:



📞 8007172942 y 8009117877



📱WA: 5514848737



🕒Lun vie, 8:30 a 18:00 h pic.twitter.com/wCARVIlT97